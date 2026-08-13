Aemet mantiene el aviso por calor en Córdoba: 41 grados este jueves tras los 42,3 de Montoro, segunda máxima de España

El calor extremo seguirá marcando este jueves 13 de agosto la meteorología en Córdoba, apenas unas horas después de que dos estaciones de la provincia se situaran entre las que registraron las temperaturas más altas de España. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los termómetros en valores muy elevados y sitúa la máxima de Córdoba capital en 41 grados, con la Campiña bajo aviso naranja por altas temperaturas, mientras que la Subbética y la Sierra y Pedroches mantienen el aviso amarillo,

Todo ello después de un miércoles tórrido en la provincia, en la que las altas temperaturas acompañaron al acontecimiento astronómico y social del eclipse solar. Montoro alcanzó los 42,3 grados a las 17.20 horas, la segunda temperatura más alta registrada por la red de Aemet en España en la jornada del 12 de agosto. Solo Villafranca de los Barros, en Badajoz, la superó, con 44,4 grados. También destacó La Rambla, con 41,6 grados a las 17.20 horas, que se situó como la sexta máxima nacional de la jornada.

Montoro marcó la segunda máxima de España el miércoles / CÓRDOBA

Aviso naranja este jueves en la Campiña

El aviso por calor extremo se mantiene este jueves, en el que la Aemet mantendrá activados los avisos naranja y amarillos entre las 13.00 y las 20.59 horas. Será una jornada de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes, más probables en las sierras. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 41º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 38º.

Mapa de avisos de la Aemet para este jueves / CÓRDOBA

El viernes, otros 41 grados

El viernes 14 de agosto tampoco traerá un alivio térmico, con una nueva jornada de calor sofocante en la que continuarán los avisos. La Campiña cordobesa volverá a estar bajo nivel naranja por temperaturas máximas de 40 grados entre las 13.00 y las 20.59 horas. Mientras que la Sierra y Pedroches y la Subbética permanecerán en nivel amarillo, en ambos casos por máximas previstas de 38 grados.

Se esperan cielos en general poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, con chubascos y tormentas en el extremo oriental por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados durante la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 41º, en Lucena entre 22º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 38º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Un fin de semana todavía por encima de los 39 grados

El fin de semana dejará un descenso térmico muy limitado. Para el sábado 15, Aemet pronostica en Córdoba capital una mínima de 22 grados y una máxima de 40, con intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 10%.

El domingo 16 los termómetros podrían bajar otro grado, hasta una máxima de 39, mientras que la mínima se mantendría en 22. Continuarían los intervalos nubosos y la posibilidad de alguna precipitación seguiría siendo reducida, en torno al 15%.