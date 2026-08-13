Córdoba rozará el eclipse total en 2027: a qué hora será y dónde se verá mejor

Córdoba apenas tendrá que esperar un año para volver a mirar al cielo y contemplar un nuevo fenómeno astronómico histórico. Después del eclipse solar vivido el 12 de agosto de 2026, visible de forma parcial desde la provincia, el calendario astronómico reserva una nueva cita para el 2 de agosto de 2027 y en esta ocasión las condiciones serán especialmente favorables para las latitudes cordobesas.

Se trata del segundo episodio de una sucesión extraordinaria de fenómenos visibles desde España, que se ha dado en llamar el trío ibérico, y que culminara el 26 de enero de 2028, fecha en la que tendrá lugar un eclipse anular.

El del 2 de agosto de 2027 será un eclipse total de Sol, aunque la totalidad no alcanzará Córdoba. La estrecha franja desde la que la Luna ocultará completamente el disco solar atravesará el extremo sur de España, mientras que en territorio cordobés el fenómeno se observará como un eclipse parcial de gran magnitud, de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

A. J. González

A qué hora será el eclipse solar de 2027 en Córdoba

Los cálculos oficiales del IGN permiten conocer ya con precisión cómo transcurrirá el eclipse desde Córdoba capital. El primer contacto de la Luna con el disco solar se producirá a las 09:42:30 horas del lunes 2 de agosto de 2027.

El momento culminante llegará poco más de una hora después, a las 10:48:55 horas, cuando el eclipse alcanzará una magnitud de 0,96, lo que implica que la Luna cubrirá el 96% de la superficie del Sol. En ese instante, el Sol estará a unos 39 grados de altura sobre el horizonte. Y el fenómeno terminará en la capital a las 12:01:39 horas.

La magnitud no debe confundirse directamente con el porcentaje de superficie solar ocultada. Este parámetro expresa la fracción del diámetro aparente del Sol cubierta por la Luna durante el máximo del eclipse. Una magnitud de 0,96 supone, por tanto, que desde Córdoba la Luna llegará a cubrir prácticamente todo el diámetro solar, aunque quedará una pequeña porción del Sol visible y el eclipse seguirá siendo parcial.

Imagen del Sol en Córdoba prácticamente cubierto por la Luna en el eclipse del 12 de agosto / A.J.González

El sur de la provincia, todavía más cerca de la totalidad

La cercanía de Córdoba a la franja que atravesará Andalucía hará que algunos municipios del sur de la provincia disfruten de un eclipse todavía más profundo.

Según la tabla municipal del IGN, Iznájar y Palenciana alcanzarán una magnitud de 0,99. En localidades como Lucena, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Benamejí, Cabra o Moriles, la magnitud se situará en torno a 0,98. Ninguna de ellas, sin embargo, llegará a entrar en la zona desde la que el Sol desaparecerá completamente.

El contraste será especialmente llamativo por la ubicación del Sol. A diferencia del eclipse de agosto de 2026, producido al atardecer y con el astro muy bajo sobre el horizonte, el de 2027 llegará en plena mañana, por lo que el propio IGN señala que la mayor elevación solar facilitará su observación.

Observación del eclipse solar en la Campiña cordobesa / RAFA SÁNCHEZ

Dónde se verá el eclipse total en España

Para contemplar la totalidad habrá que desplazarse más al sur. La banda atravesará de oeste a este el Estrecho de Gibraltar y cubrirá Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería. En el resto de España el eclipse será parcial.

España será, de hecho, el único país europeo desde el que podrá observarse la fase total. En Ceuta, donde se registrará la mayor duración dentro del territorio español, la oscuridad completa se prolongará durante 4 minutos y 48 segundos. En Cádiz capital durará unos 2 minutos y 54 segundos; en Málaga, 1 minuto y 48 segundos; y en Melilla, 4 minutos y 34 segundos.

Uno de los eclipses totales más largos del siglo

La dimensión del fenómeno será todavía mayor fuera de España. La sombra de la Luna comenzará su recorrido en el océano Atlántico, atravesará el Estrecho y continuará por el norte de África hasta Egipto. Después cruzará el mar Rojo y zonas de Arabia Saudí, Yemen y Somalia antes de desaparecer en el océano Índico.

El punto de máxima duración estará en Egipto, donde la fase total alcanzará aproximadamente los 6 minutos y 23 segundos, una cifra que convierte al eclipse del 2 de agosto de 2027 en uno de los más largos de este siglo. Los cálculos publicados por la NASA sitúan igualmente su máxima duración en algo más de seis minutos y 23 segundos.

El eclipse solar del 12 de agosto en Córdoba / A.J.González

Cómo observarlo con seguridad desde Córdoba

Que el Sol quede casi completamente cubierto no reduce el riesgo para la vista. Y en Córdoba existe una consideración especialmente importante: al no alcanzarse en ningún momento la totalidad, nunca será seguro mirar directamente al Sol sin una protección adecuada durante el eclipse.

El IGN advierte de que incluso una pequeña parte de la superficie solar visible puede producir daños irreversibles en la retina. Para la observación directa deben emplearse gafas específicas para eclipses en buen estado y conformes con la norma EN ISO 12312-2:2015; las gafas de sol convencionales no sirven para este propósito. Tampoco debe observarse directamente a través de prismáticos, cámaras o telescopios sin los filtros solares profesionales correspondientes.