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Hacemos Córdoba reclama un plan para convertir Miraflores en un gran espacio público de encuentro, naturaleza y ocio

El grupo municipal denuncia la falta de mantenimiento y la imagen actual del parque, proponiendo un proceso participativo para definir sus necesidades y actividades

El concejal José Carlos Ruiz muestra el estado de la zona.

El concejal José Carlos Ruiz muestra el estado de la zona. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al gobierno municipal la puesta en marcha de un plan de actuación para poner en valor la zona de Miraflores y convertirla en un “espacio de referencia para toda la ciudadanía, con usos deportivos, culturales, medioambientales y de convivencia durante todo el año”.

La coalición considera que Miraflores cuenta con un “enorme potencial” como espacio público de encuentro y como refugio climático frente al aumento de las temperaturas que está sufriendo la ciudad, pero denuncia que “actualmente existen zonas con falta de mantenimiento y una imagen que no está a la altura de las posibilidades de este entorno".

Desde Hacemos Córdoba señalan que este espacio puede convertirse en un “lugar abierto a toda Córdoba, donde vecinos y vecinas puedan desarrollar actividades al aire libre, disfrutar de zonas verdes y participar en iniciativas relacionadas con el deporte, el medio ambiente y la cultura”."Miraflores tiene unas posibilidades enormes y no puede seguir siendo un espacio desaprovechado. Córdoba necesita aprovechar sus espacios públicos y ponerlos al servicio de la ciudadanía", apuntan desde el grupo municipal.

La coalición plantea que el Ayuntamiento impulse un proceso participativo con los vecinos y vecinas, asociaciones deportivas, culturales y colectivos sociales para definir las necesidades del entorno y establecer un calendario de actividades estable durante todo el año.

Entre las actuaciones propuestas, Hacemos Córdoba considera necesario mejorar el mantenimiento de la zona, reforzar la plantación de arbolado para generar más sombra y avanzar en la creación de un espacio adaptado para actividades deportivas, talleres medioambientales, encuentros vecinales y propuestas de ocio saludable.

El grupo municipal recuerda que la mejora de los espacios públicos es una herramienta “fundamental para garantizar una ciudad más habitable, especialmente en un contexto de temperaturas cada vez más extremas, donde resulta necesario contar con zonas verdes y espacios de refugio climático”."Miraflores puede ser un gran pulmón para Córdoba y un espacio de convivencia para toda la ciudadanía, no solo para quienes viven en su entorno más cercano", señalan.

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Por ello, Hacemos Córdoba reclama que el presupuesto municipal de 2027 contemple una partida específica para desarrollar este proyecto y que el Ayuntamiento trabaje junto al tejido ciudadano para definir las actuaciones necesarias."Tenemos espacios con un enorme valor que necesitan una apuesta clara. Miraflores debe ser un ejemplo de cómo poner los espacios públicos al servicio de las personas", concluyen.

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