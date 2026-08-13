Los colegios de abogados y procuradores de Córdoba reciben más de 810.000 euros por la Justicia Gratuita

Los colegios de abogados y procuradores de Córdoba recibirán 810.061,88 euros en el primer pago correspondiente a las actuaciones certificadas del segundo trimestre de 2026 dentro del sistema de Justicia Gratuita. A esta cantidad se suman otros 71.720,25 euros para el Colegio de Abogados de Lucena por el turno de oficio y las guardias.

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local ha autorizado este primer abono después de que el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita haya verificado las certificaciones presentadas por los colegios profesionales. En el conjunto de Andalucía, el pago asciende a 12.059.473,58 euros para abogados y procuradores.

En el caso del Colegio de Abogados de Córdoba, la Junta abonará 478.587,38 euros por 3.288 actuaciones certificadas del turno de oficio. A esa cifra se añaden 242.853 euros por los diferentes turnos de guardia, de manera que la compensación destinada a la Abogacía cordobesa alcanza los 721.440,38 euros en este primer pago.

Por su parte, el Colegio de Procuradores de Córdoba recibirá 88.621,50 euros correspondientes a 2.955 actuaciones verificadas del turno de oficio.

Más de 71.000 euros para los abogados de Lucena

La resolución incluye también al Colegio de Abogados de Lucena, que percibirá 33.944,25 euros por 288 actuaciones realizadas dentro del turno de oficio.

A esta cantidad se suman 37.776 euros correspondientes a los turnos de guardia, por lo que los pagos previstos para el colegio lucentino alcanzan los 71.720,25 euros.

En el conjunto de Andalucía, los colegios de abogados recibirán en este primer abono 11.088.361,88 euros. De esta cantidad, 7.567.174,88 euros corresponden a 53.943 actuaciones certificadas del turno de oficio y otros 3.521.187 euros se destinan a las guardias.

Málaga encabeza las compensaciones por turno de oficio, con más de dos millones de euros y 15.120 actuaciones, seguida de Sevilla, Cádiz y Granada. Córdoba se sitúa a continuación de Almería en volumen económico.

El pago del trimestre todavía no es definitivo

Los colegios de procuradores de Andalucía recibirán, por su parte, 971.111,70 euros por 31.887 actuaciones verificadas del turno de oficio. Málaga vuelve a concentrar la mayor cuantía, seguida de Sevilla y Granada, mientras Córdoba ocupa la cuarta posición por importe.

Los más de 12 millones de euros autorizados ahora no constituyen la liquidación definitiva del segundo trimestre de 2026. La Junta mantiene pendientes de comprobación determinadas actuaciones sobre las que se han solicitado aclaraciones a los colegios profesionales.

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Una vez concluida esa revisión, la Dirección General de Asistencia Jurídica y Víctimas realizará un segundo pago correspondiente a las certificaciones que finalmente sean validadas.