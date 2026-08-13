El Ayuntamiento de Córdoba corta Santa Isabel del 17 al 28 de agosto: así cambia el acceso a Santa Marina

Los conductores que circulen por el entorno de Santa Marina en Córdoba tendrán que modificar sus recorridos durante casi dos semanas. El Ayuntamiento de Córdoba ha comunicado el corte total de tráfico en la calle Santa Isabel, en el acceso a Santa Marina, desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de agosto, debido a la ejecución de acometidas de vertido.

La afección tendrá especial incidencia en la movilidad del entorno de Santa Marina, el Palacio de Viana, Realejo y plaza de Colón, ya que durante los trabajos quedará anulado el acceso habitual hacia Santa Marina tanto desde Colón como desde Realejo.

El recorrido alternativo para acceder a Santa Marina

El Departamento de Movilidad ha diseñado para esos días un recorrido alternativo y varios cambios temporales de sentido.

El principal itinerario alternativo establecido por Movilidad discurrirá por avenida de las Ollerías, calle Cárcamo y calle Moriscos. Para hacerlo posible, Moriscos cambiará temporalmente su sentido de circulación y el acceso a esta calle se realizará desde Ollerías a través de Cárcamo.

También cambiará de sentido el eje formado por calle Santa Isabel y calle Enrique Redel hasta Arroyo de San Andrés. De esta manera, el acceso al sector situado en las proximidades del Palacio de Viana deberá efectuarse desde plaza de Colón.

En el caso del vecindario de Santa Marina, el Ayuntamiento señala que se facilitará la entrada a través del control de accesos de la calle Cárcamo, aunque Movilidad recomienda planificar previamente los desplazamientos y atender durante estos días tanto a la señalización provisional como a las indicaciones de los operarios desplegados en la zona.