Córdoba acumula ya 28 días con aviso naranja o rojo por altas temperaturas en un verano con noches más llevaderas

Hay quien cree que la queja constante por el calor cuando llega el verano no está justificada y que se produce porque, de un año a otro, se nos olvida el sufrimiento del año anterior. Por eso, no está de más comparar para ver si esa queja tiene más o menos sentido.

Córdoba llegará este sábado al ecuador de agosto con 28 días en aviso naranja y uno en aviso rojo —el del pasado 23 de junio, cuando la previsión de la Aemet era alcanzar los 44 grados—. Siendo elevada esta cifra, no lo es tanto como la del año pasado, cuando en el mismo periodo ya se habían registrado 35 jornadas con avisos naranja o rojo. Además, en 2025 el primer aviso naranja llegó de forma muy prematura, el 8 de junio, en la Campiña cordobesa, con previsión de hasta 42º, mientras que en este 2026 el primero no se produjo hasta el 20 de junio, también en la Campiña.

Más allá de los avisos, que a veces se lanzan de forma preventiva aunque el termómetro finalmente no llegue a alcanzar las temperaturas previstas, los datos reales de la Aemet indican que este año ha habido hasta ahora 20 días con 40 grados o más: 4 en junio, 11 en julio y 5 en agosto, frente a los 23 del mismo periodo del año pasado. La racha más larga de días consecutivos con 40 grados o más en Córdoba se ha producido en julio, con 8 jornadas seguidas, del 1 al 8 de julio mientras n agosto, de momento, solo se han encadenado tres días, del 6 al 8, cuando se registraron 40,4º, 42,3º y 41,7º.

Buscar la sombra e hidratarse son claves para soportar el calor en Córdoba. / AJ González

Mínimas más bajas

Aunque en las horas de sol las temperaturas han subido, la comparación también revela que las mínimas han sido más bajas que las del año pasado, por lo que las noches están permitiendo a los cordobeses tener más respiro. El año pasado, en julio, la mínima media fue de 20,1º y hubo 15 noches en las que los termómetros no bajaron de 20 grados; la más elevada fue de 24,4º el 13 de julio.

Este verano, en julio, la mínima media ha bajado a 19,5º y hubo 12 noches con mínimas de 20 grados o más, tres noches menos, siendo la mínima más alta de 22,9º el día 22. La diferencia es aún más evidente en agosto.

En la primera quincena del año pasado hubo 9 noches con mínimas de 20 grados o más y una racha de seis noches seguidas, que culminó con una noche infernal de casi 25 grados. Este agosto, de momento, las mínimas son más llevaderas, con una media de 19,1 grados y varias noches en las que el termómetro ha bajado hasta los 16,4 y los 16,6 grados.

La conclusión es que, ciertamente, este 2026, en el que aún queda mucho verano por delante, está destacando hasta ahora por la intensidad del calor durante el día y por una bajada de las temperaturas más pronunciada durante la noche.

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Este jueves, Montoro y La Rambla han alcanzado los 41,7 grados de máxima empatando en el tercer puesto de temperaturas más altas de España después de Écija y El Granado. De cara a las próximas jornadas, no habrá grandes novedades. El calor no se va. Este viernes seguirá activo el aviso naranja con máxima prevista de 41 grados y mínima de 22. El fin de semana será algo mejor durante el día, con máximas de 38 y 39 grados (a estas alturas, bajar de 40 se considera una tregua meteorológica) y mínimas de 22 y 21 que se mantendrán al inicio de la semana, en el que los termómetros volverán a repuntar con previsión de llegar a los 40 el lunes y a los 42 y 41 grados los días siguientes. Las nubes harán acto de presencia el sábado con intención de quedarse decorando el cielo, si bien solo hay una tímida previsión de lluvias para esa tarde.