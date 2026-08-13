El contrato para retomar las exhumaciones en las fosas de Córdoba ya está en licitación: "Es un compromiso real y firme"

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha sacado a licitación el contrato para retomar los trabajos de exhumación en las fosas comunes, paralizados desde el pasado mes de diciembre. Se trata de una primera actuación financiada con la aportación procedente del Gobierno central, mientras el Consistorio prepara en paralelo un nuevo convenio que permitirá dar continuidad posteriormente a las excavaciones.

Así lo ha asegurado este jueves el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, quien ha explicado que el Ayuntamiento ha utilizado "la primera cantidad que teníamos, que era la del Gobierno central, para lanzar un contrato" que "ya está en licitación". El responsable municipal no ha concretado en qué punto exacto se encuentra el procedimiento, aunque ha señalado que espera que sea "breve" para poder continuar con los trabajos.

Este contrato da un paso más respecto a la situación del pasado mes de julio. El Pleno municipal aprobó entonces agilizar por vía de urgencia la contratación para reanudar las exhumaciones, en el marco de la subvención de 150.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael permanecen paralizadas desde diciembre y la interrupción de los trabajos ha provocado en los últimos meses las críticas de las asociaciones memorialistas y de los grupos de la oposición, que han reclamado reiteradamente un calendario para garantizar la continuidad de las actuaciones y evitar nuevos parones.

Restos hallados en las exhumaciones en el Cementerio de la Salud de Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Un segundo contrato para dar continuidad a los trabajos

Al margen de esta primera contratación financiada con fondos estatales, el Ayuntamiento trabaja en un nuevo convenio para continuar las exhumaciones a más largo plazo. Según Ruiz Madruga, el documento "está redactado" y cuenta ya con una aportación prevista de 200.000 euros por parte de la Diputación de Córdoba y otros 140.000 euros del propio Ayuntamiento.

La incógnita continúa siendo la participación de la Junta de Andalucía. El delegado ha explicado que, una vez constituido el nuevo Gobierno autonómico, el Ayuntamiento deberá iniciar los contactos para conocer si la administración andaluza quiere seguir formando parte del convenio y aportar financiación.

En cualquier caso, Ruiz Madruga ha asegurado que la ausencia de la Junta no impediría la continuidad de las actuaciones. Si finalmente no se incorpora, el Ayuntamiento prevé sacar un nuevo contrato con las aportaciones ya comprometidas por el Consistorio y la Diputación. "Está asegurada la continuación de los trabajos", ha defendido, al tiempo que ha calificado el compromiso municipal como "real y firme".

Los trabajos desarrollados al amparo del anterior convenio entre Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central han permitido hasta ahora exhumar más de 1.000 cuerpos e identificar a 189 personas como víctimas de la represión franquista desde el inicio de las actuaciones en octubre de 2023.

Ruiz Madruga ha reconocido este jueves que los tiempos de la administración pueden no coincidir con los que reclaman las asociaciones memorialistas, pero ha pedido tratar el asunto "con muchísimo respeto" por el dolor de las familias y ha insistido en que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la continuidad de las excavaciones.