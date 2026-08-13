Comienza la renovación de la calle Marruecos de Ciudad Jardín para mejorar aceras, alumbrado y aparcamiento

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la reforma integral de la calle Marruecos, en Ciudad Jardín, una actuación que cuenta con un presupuesto de 303.090 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio. La intervención contempla la renovación de las aceras y el alumbrado, mejoras en la accesibilidad y el drenaje de aguas pluviales, así como la reordenación del aparcamiento.

Así lo ha informado este jueves el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, el comienzo de los trabajos se ha retrasado ligeramente para permitir que Emacsa actuara previamente sobre un problema en el colector, aprovechando la posterior remodelación de la vía.

Uno de los principales trabajos será la renovación del acerado, cuyo estado actual, según Madruga, impide ya realizar simples labores de mantenimiento. Las nuevas aceras tendrán una anchura de 2,20 metros y se ejecutarán con baldosas de terrazo gris. También se sustituirá el alumbrado mural existente, que el responsable municipal considera incómodo para las viviendas próximas por la contaminación lumínica que genera. En su lugar se instalarán báculos de seis metros con tecnología LED.

La actuación reorganizará además el estacionamiento y permitirá disponer de 33 plazas de aparcamiento en batería, a las que se sumarán espacios reservados para motocicletas y zonas de carga y descarga.

La reforma incorporará asimismo ocho nuevos árboles, además de conservar los existentes, y se automatizará el sistema de riego. A ello se añade una mejora de la recogida de aguas pluviales mediante la instalación de más imbornales, después de los trabajos realizados por Emacsa en los pozos, con el objetivo de reducir la formación de charcos cuando se produzcan lluvias, ha detallado el concejal.

El proyecto incluye igualmente el asfaltado de la calle y la eliminación de barreras arquitectónicas, especialmente en los pasos de peatones. Madruga ha señalado que se trata de una actuación "muy demandada por los vecinos" y enmarca la intervención en la necesidad de renovar las infraestructuras de Ciudad Jardín, un barrio antiguo en el que algunas zonas presentan ya un importante deterioro.

Durante los aproximadamente tres meses y medio que duren las obras, la intención municipal es evitar un cierre completo de la calle. Los trabajos se organizarán para ir abriendo la vía parcialmente y facilitar, en la medida de lo posible, el acceso a las cocheras de los vecinos.