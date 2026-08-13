Cobiomic, la empresa surgida de la UCO y el Imibic que ya es un referente de Córdoba Biotech y la inovación biomédica

Cobiomic, una firma biotecnológica surgida en el entorno de la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), avanza en el desarrollo de herramientas basadas en biomarcadores para mejorar el diagnóstico de enfermedades y ayudar a elegir tratamientos de una forma más personalizada. La empresa se ha consolidado dentro de Córdoba Biotech, la incubadora impulsada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), y se ha convertido en un referente del sector.

La compañía ha analizado ya más de 20.000 muestras biológicas y trabaja con universidades, hospitales, centros de investigación y empresas farmacéuticas de ámbito nacional e internacional. Su actividad se mueve en uno de los campos con mayor proyección de la medicina, como es utilizar la información que proporciona el propio organismo para intentar ofrecer diagnósticos y tratamientos cada vez más ajustados a cada paciente.

En términos sencillos, los biomarcadores son señales biológicas que pueden medirse en una muestra y aportar información sobre el estado de una persona o sobre cómo podría responder ante una determinada intervención. El reto consiste en identificar cuáles son realmente útiles y convertir esa información científica en herramientas que puedan aplicarse posteriormente en investigación o en la práctica clínica.

Predecir la respuesta a tratamientos para la artritis reumatoide

Uno de los proyectos más avanzados de Cobiomic se centra en la artritis reumatoide. La empresa desarrolla un sistema destinado a predecir la respuesta de los pacientes a determinados tratamientos antes de administrarlos.

La investigación facilitará a los profesionales disponer de más información para seleccionar la terapia adecuada para cada paciente -uno de los grandes objetivos de la medicina personalizada- y evitar, en la medida en que la evidencia científica lo permita, procesos de prueba y error.

No es el único frente abierto. La compañía cordobesa trabaja también en un análisis de sangre dirigido a facilitar la detección precoz del hígado graso y en una herramienta que estudia indicadores biológicos para tratar de prevenir lesiones musculares en deportistas.

A estos desarrollos se suman colaboraciones en proyectos relacionados con enfermedades inflamatorias, autoinmunes, cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas.

El crecimiento de la empresa se ha producido desde las instalaciones de Córdoba Biotech. Desde su incorporación a esta incubadora especializada, Cobiomic ha ampliado su equipo, sus servicios y su capacidad tecnológica y ha recibido más de quince reconocimientos de ámbito autonómico, nacional e internacional.

El recorrido de esta empresa refleja también uno de los retos de las ciudades con peso universitario; lograr que el conocimiento generado en los grupos científicos no termine únicamente en publicaciones o proyectos de investigación, sino que pueda convertirse también en empresas, empleo cualificado y actividad económica.

“Contar con unas instalaciones adaptadas, con acompañamiento y con un entorno especializado ha sido fundamental para crecer"

Carlos Pérez, cofundador de Cobiomic, recuerda que la llegada a Córdoba Biotech se produjo cuando todavía eran “una empresa joven con una base científica sólida”, pero con las dificultades habituales de un proyecto biotecnológico.

“Contar con unas instalaciones adaptadas, con acompañamiento y con un entorno especializado ha sido fundamental para crecer”, explica Pérez, quien defiende que la compañía sigue apostando por desarrollar tecnología desde Córdoba “con la convicción de que aquí se puede competir al máximo nivel y convertir la investigación en soluciones que mejoren la vida de las personas”.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, considera que la evolución de la firma demuestra el potencial de Córdoba Biotech para impulsar proyectos capaces de transformar el conocimiento científico en desarrollo económico. El objetivo municipal, señala, pasa por facilitar que estas empresas puedan “crecer, consolidarse y generar impacto desde Córdoba”, al tiempo que se refuerza un ecosistema capaz de atraer inversión y talento.

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Córdoba Biotech está especializada precisamente en compañías de biotecnología y ciencias de la salud, dos sectores en los que poner en marcha una empresa exige algo más que disponer de un despacho. Laboratorios, equipamiento específico y procesos de desarrollo largos y complejos convierten las infraestructuras especializadas en un elemento especialmente relevante.