El Ayuntamiento iniciará seis nuevas obras de mejora en calles de Córdoba antes de que acabe agosto

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba prevé iniciar seis nuevas actuaciones en lo que queda del mes de agosto, con una inversión conjunta cercana a los 690.000 euros. A estos trabajos se suman varios proyectos que se encuentran ya en fases avanzadas de contratación y la continuación del Plan de Asfalto de 2026, que actualmente actúa en República Argentina y continuará por otras grandes vías de la ciudad.

Así lo ha avanzado este jueves el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, durante una comparecencia en la calle Marruecos, donde también ha presentado la reforma integral que acaba de comenzar en esta vía de Ciudad Jardín. "No vamos a parar porque la ciudad necesita esto, le estamos dando una vuelta a la ciudad y se está notando", ha afirmado el concejal.

Entre las obras que arrancarán próximamente se encuentra la nueva iluminación de Huerta de los Arcos, en El Brillante, una actuación demandada desde hace años por los vecinos para dotar de alumbrado a un tramo que actualmente no tiene. El proyecto ha sido adjudicado finalmente por 103.000 euros y, según Ruiz Madruga, ya se ha firmado el acta de replanteo, por lo que únicamente queda pendiente el plan de seguridad y salud antes de comenzar los trabajos.

También está prevista la reparación del solado de la plaza Matías Prats Cañete, presupuestada en 63.000 euros, y la reforma de la calle Ejido, con otros 63.000 euros. A estas intervenciones se sumará la reforma de la calle Névalo, en Villarrubia, con una inversión de 188.000 euros, así como la actuación sobre los alcorques de la avenida del Brillante, presupuestada en 160.000 euros y que coincidirá con los trabajos de iluminación de Huerta de los Arcos.

La sexta actuación será la reforma del acerado sur de la calle Puente Genil, con un presupuesto de 112.000 euros. "Todas estas actuaciones esperamos iniciarlas durante esta quincena del mes de agosto", ha señalado el responsable municipal.

Más proyectos en contratación

Infraestructuras mantiene además otra batería de proyectos en distintas fases de contratación que, según Ruiz Madruga, se encuentran ya "muy avanzados" y podrían adjudicarse próximamente.

Entre ellos figura la segunda fase de la remodelación de la calle Las Lomas, donde ya se intervino parcialmente hace algunos años y ahora se continuará la reforma en otro tramo. La inversión prevista ronda los 400.000 euros. También se encuentra en tramitación la instalación de alumbrado en el aparcamiento del barrio del Naranjo, situado en la calle deán Francisco Javier, por 112.000 euros.

Otro de los proyectos pendientes es la reforma de la calle Mayor de Santa Marina. La licitación quedó desierta y el Ayuntamiento ha recurrido a un procedimiento negociado con la intención de resolver la contratación en los próximos días. Ruiz Madruga ha advertido de que se trata de una intervención especialmente compleja por sus consecuencias sobre la movilidad y por la necesidad de tener finalizados los trabajos antes de Semana Santa.

Calle Mayor de Santa Marina. / Víctor Castro

Una situación similar se ha producido con la actuación prevista en las calles Valencia y Palomares, cuyo procedimiento quedó igualmente desierto y ahora se tramita mediante negociado. En este caso, la inversión asciende a 230.000 euros.

A ellas se añaden la reforma de la calle Rey Don Pelayo, presupuestada en 527.000 euros y ya en la plataforma de contratación; la remodelación de la plaza de los Califas, por 89.000 euros, y el plan municipal de reforma de colegios, dotado con 1,861 millones de euros.

La previsión de Infraestructuras es que buena parte de estas actuaciones pueda quedar adjudicada durante septiembre para comenzar posteriormente su ejecución.

El Plan de Asfalto avanza por República Argentina

En paralelo a estas reformas, el Ayuntamiento mantiene en marcha el Plan de Asfalto de 2026, dividido en tres fases y que se encuentra actualmente en la segunda. Los trabajos se concentran ahora en República Argentina, donde se están desarrollando las labores previas al asfaltado. El siguiente punto será la avenida del Aeropuerto, cuya intervención comenzará próximamente.

Después quedarán pendientes la avenida de Granada y la Carretera de Castro, a las que se sumarán dos vías en las que el asfaltado se realizará una vez que concluyan otros trabajos previos: Virgen Milagrosa e Ingeniero Ruiz de Azúa.

En Virgen Milagrosa, Infraestructuras espera terminar en menos de un mes la segunda fase de la remodelación que actualmente se ejecuta y, una vez concluida, incorporar la avenida al Plan de Asfalto. En Ingeniero Ruiz de Azúa también se ha coordinado previamente la intervención con Emacsa para solucionar problemas en las canalizaciones antes de renovar el pavimento.