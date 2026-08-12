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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El directo del histórico eclipse solar, el récord de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-2027 y el aumento de viajeros del aeropuerto de Córdoba abren el boletín de la tarde

Dos personas esperan el eclipse en el entorno del Puente Romano de Córdoba.

Dos personas esperan el eclipse en el entorno del Puente Romano de Córdoba. / A. J. González

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Córdoba y todo el país vive con expectación el eclipse solar, el gran evento astronómico que mantiene en vilo a la población desde hace días y que ya se puede observar. Te mostramos, en directo, la evolución y todas las novedades del fenómeno que llegará a su punto culmen, el 96% en torno a las 20.36 hora en la provincia. Por otra parte, el Córdoba CF ha completado el cupo de abonados para la temporada 2026-2027 y y ha vuelto a batir récord de socios llegando a los 17.405 a horas del cierre de campaña. El Aeropuerto de Córdoba sigue ganando presencia y sumando viajeros. Más de 4.500 usuarios pasaron por las instalaciones en julio, una cifra un 72% mayor respecto al mismo mes del año anterior, con la que el aeródromo cordobés es el que más crece en términos porcentuales de toda Andalucía.

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