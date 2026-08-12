La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo del histórico eclipse solar, el récord de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-2027 y el aumento de viajeros del aeropuerto de Córdoba abren el boletín de la tarde
Córdoba y todo el país vive con expectación el eclipse solar, el gran evento astronómico que mantiene en vilo a la población desde hace días y que ya se puede observar. Te mostramos, en directo, la evolución y todas las novedades del fenómeno que llegará a su punto culmen, el 96% en torno a las 20.36 hora en la provincia. Por otra parte, el Córdoba CF ha completado el cupo de abonados para la temporada 2026-2027 y y ha vuelto a batir récord de socios llegando a los 17.405 a horas del cierre de campaña. El Aeropuerto de Córdoba sigue ganando presencia y sumando viajeros. Más de 4.500 usuarios pasaron por las instalaciones en julio, una cifra un 72% mayor respecto al mismo mes del año anterior, con la que el aeródromo cordobés es el que más crece en términos porcentuales de toda Andalucía.
- Última hora del eclipse solar en Córdoba y España, en directo: todas las claves para disfrutarlo
- El Córdoba CF vuelve a batir su récord de socios: 17.405 abonados para la temporada 2026-2027
- El aeropuerto de Córdoba dispara un 72,5% sus pasajeros en julio y alcanza los 4.535 viajeros
Además, destacamos estas otras noticias:
Eclipse solar
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Internacional
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- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
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