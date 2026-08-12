Córdoba y todo el país vive con expectación el eclipse solar, el gran evento astronómico que mantiene en vilo a la población desde hace días y que ya se puede observar. Te mostramos, en directo, la evolución y todas las novedades del fenómeno que llegará a su punto culmen, el 96% en torno a las 20.36 hora en la provincia. Por otra parte, el Córdoba CF ha completado el cupo de abonados para la temporada 2026-2027 y y ha vuelto a batir récord de socios llegando a los 17.405 a horas del cierre de campaña. El Aeropuerto de Córdoba sigue ganando presencia y sumando viajeros. Más de 4.500 usuarios pasaron por las instalaciones en julio, una cifra un 72% mayor respecto al mismo mes del año anterior, con la que el aeródromo cordobés es el que más crece en términos porcentuales de toda Andalucía.

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