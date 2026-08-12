La actualidad del miércoles 12 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrada en vigor de la normativa europea de envases; el eclipse solar que se vivirá de forma especial en Ategua y el perfil del perceptor del IMV marcan el inicio de la jornada
Hoy entra en vigor la nueva normativa europea de envases. Aunque no tendrá efectos inmediatos, ya que bares y restaurantes tienen un tiempo para adaptarse, cambiará la filosofía de consumo de algunos productos: diremos adiós a las monodosis (por ejemplo, de aceite o de mantequilla) y tendremos que devolver los envases cuando los compremos en el supermercado. Es la noticia que da comienzo a un día que tiene un foco principal. Esta tarde-noche, viviremos un eclipse solar histórico. Por ello, entrevistamos a Guadalupe Morcillo, presidenta de Amigos de Ategua, quien explica la actividad de observación astronómica que se realizará en el yacimiento romano. Finalmente, en el capítulo social, analizamos el perfil del perceptor del Ingreso Mínimo Vital: español, de 44 años y con menores a su cargo.
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
- Guadalupe Morcillo (Amigos de Ategua): "El paisaje de la campiña cordobesa es magnífico para poder contemplar el eclipse solar"
- ¿Cuál es el perfil de la persona que percibe el Ingreso Mínimo Vital en Córdoba? Español de 43,7 años y con hijos menores a cargo
Además, destacamos estas otras noticias:
Eclipse solar
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- Once patrullas de Policía Local y cuatro de Protección Civil vigilarán la Sierra de Córdoba durante el eclipse solar
- Dr. Antonio Cano, del Hospital Oftalmológico Arruzafa: "Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse"
Córdoba ciudad
- Los bares de Córdoba asumen sin alarmismo el futuro de las monodosis: "Será más trabajoso, pero nos adaptaremos"
- El Ayuntamiento abre la puerta a nuevas peatonalizaciones en los barrios tras las obras de La Viñuela
- El 'coworking' municipal de Córdoba estrena puestos itinerantes y amplía la estancia gratuita
- Golpe a una plantación ‘indoor’ en Córdoba: 600 plantas de marihuana, una escopeta recortada y tres detenidos
- Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
Provincia
- La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
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Deportes
España
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- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
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- Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario