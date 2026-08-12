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La actualidad del miércoles 12 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrada en vigor de la normativa europea de envases; el eclipse solar que se vivirá de forma especial en Ategua y el perfil del perceptor del IMV marcan el inicio de la jornada

Un camarero de un bar de Córdoba.

Un camarero de un bar de Córdoba. / A.J. González

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Hoy entra en vigor la nueva normativa europea de envases. Aunque no tendrá efectos inmediatos, ya que bares y restaurantes tienen un tiempo para adaptarse, cambiará la filosofía de consumo de algunos productos: diremos adiós a las monodosis (por ejemplo, de aceite o de mantequilla) y tendremos que devolver los envases cuando los compremos en el supermercado. Es la noticia que da comienzo a un día que tiene un foco principal. Esta tarde-noche, viviremos un eclipse solar histórico. Por ello, entrevistamos a Guadalupe Morcillo, presidenta de Amigos de Ategua, quien explica la actividad de observación astronómica que se realizará en el yacimiento romano. Finalmente, en el capítulo social, analizamos el perfil del perceptor del Ingreso Mínimo Vital: español, de 44 años y con menores a su cargo.

Además, destacamos estas otras noticias:

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