Salvar la antigua sede de la Real Academia de Córdoba, prioridad de las obras de rehabilitación tras hallar daños más graves de los previstos

Las obras de rehabilitación de la antigua sede de la Real Academia de Córdoba, en la calle Ambrosio de Morales, han revelado un estado de conservación más desfavorable de lo previsto inicialmente, con daños en elementos de madera, problemas derivados de la humedad, presencia de termitas y estructuras ocultas que han aumentado la complejidad de la intervención.

El Ayuntamiento de Córdoba explica la situación en una nota de prensa difundida tras la visita realizada a las obras por el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico. Los trabajos comenzaron el pasado mes de abril y, según señala la nota del Ayuntamiento, estos primeros meses han servido para conocer con mayor precisión el estado real de un inmueble de elevado valor patrimonial.

El propio alcalde ha subrayado la gravedad de la situación detectada. “En estos momentos la prioridad de esta primera fase de actuación se centra en salvar el edificio porque, tal y como han puesto de manifiesto los trabajos, se encontraba muy deteriorado y corríamos el riesgo de perder para siempre un importante elemento patrimonial de nuestra ciudad”, ha señalado Bellido.

Cúpula en el edificio de la antigua Real Academia de Córdoba en la calle Ambrosio de Morales. / CÓRDOBA

Termitas, humedades y vigas que han tenido que ser apuntaladas

El diagnóstico realizado durante la obra ha descubierto problemas que no habían podido determinarse en toda su magnitud en el reconocimiento previo. La GMU asegura que el estado del edificio es más desfavorable del que preveía el estudio inicial redactado por Cemosa y, por el momento, no se ha llevado a cabo ninguna reparación estructural definitiva. Las actuaciones realizadas hasta ahora se han concentrado fundamentalmente en tareas de prevención, desmontaje, apuntalamiento y estudio.

Entre los principales daños aparece un importante ataque de termitas que afecta a numerosos elementos de madera y presenta indicios de actividad reciente o activa. Esta situación obligará a plantear un tratamiento integral específico contra las termitas.

A ello se suman los daños provocados por el agua y las filtraciones. La dirección de obra ha localizado deterioros severos en las cabezas de las vigas de la entrada principal, afectados por filtraciones procedentes del balcón, así como problemas en la crujía situada hacia la calle Ambrosio de Morales. El estado de algunas zonas ha obligado incluso a proceder a su acordonamiento.

También ha sido necesario realizar apeos de emergencia. Se han apuntalado numerosas vigas y parte de los forjados de la planta baja, mientras que en la cubierta de par y nudillo de la crujía Este se ha ejecutado un apeo urgente ante su mal estado de conservación.

Los trabajos han permitido comprobar además que los forjados de madera soportaban rellenos de gran espesor y elevado peso procedentes de intervenciones anteriores, que no tienen función estructural y aumentaban innecesariamente las cargas sobre unas vigas ya deterioradas.

Un nuevo estudio de Cemosa para conocer el alcance exacto de los daños

La intervención también ha sacado a la luz una estructura mixta mucho más compleja de lo que podía apreciarse inicialmente. Tras retirar falsos techos y otros revestimientos han aparecido numerosos pilares de madera ocultos en los muros que reciben las cargas de las cerchas de cubierta.

En el patio también se ha descubierto que columnas que aparentemente eran de piedra artificial son en realidad revestimientos que esconden pilares estructurales de fundición de los siglos XIX y XX.

Ante esta complejidad y el deterioro detectado, se ha encargado al laboratorio externo Cemosa un nuevo y exhaustivo estudio estructural. Su objetivo será evaluar el funcionamiento global del edificio y certificar cuál es el alcance exacto de los daños, una información fundamental para determinar cómo deberán desarrollarse las siguientes actuaciones.

Mientras se completa ese análisis, la dirección de obra establece como prioridad la restauración integral de las cubiertas para garantizar la supervivencia del inmueble. Debido a sus diferentes configuraciones, los trabajos deberán realizarse de forma sectorizada en las zonas Oeste, Norte, Sur y Este.

Queda además pendiente inspeccionar la estructura de la cubierta octogonal del patio central. Para poder acceder a ella y sustituir los elementos que se encuentren en mal estado será necesario instalar un gran andamiaje espacial que ocupará todo el patio. Su montaje está previsto tras haber sido pospuesto para no dificultar las labores de desescombro.

Una rehabilitación de más de 571.000 euros

Las obras están siendo ejecutadas por Antroju SL por un importe de adjudicación de 571.758,23 euros y un plazo previsto de ocho meses. El proyecto contemplaba inicialmente la rehabilitación integral de las cubiertas, la consolidación estructural, la eliminación de las patologías causadas por filtraciones y, de manera complementaria, la adecuación de la planta baja para permitir su visita pública.

Precisamente, Bellido ha asegurado que el Gobierno municipal mantendrá su apuesta por la recuperación del inmueble con el objetivo de que pueda abrir sus puertas en el futuro. La intención, ha explicado, es que tanto los cordobeses como quienes visitan la ciudad puedan disfrutar del edificio y de los elementos patrimoniales que están apareciendo durante los trabajos.

Entre ellos destaca el artesonado mudéjar policromado, donde la restauración ha permitido identificar un escudo con las armas cuarteladas de Castilla y León. También ha aparecido representado un león rampante con bordura de castillos relacionado con la heráldica histórica de Córdoba.

El inmueble de Ambrosio de Morales catalogado con nivel de protección monumental, forma parte de la historia de la ciudad desde hace siglos. Fue sede del Cabildo Viejo de Córdoba, posteriormente albergó distintos establecimientos y dependencias y desde 1976 fue sede permanente de la Real Academia de Córdoba.