Sadeco no encuentra empresa para el servicio de urgencia a animales perdidos y abandonados en las calles de Córdoba

La empresa de saneamientos de Córdoba Sadeco no ha encontrado ninguna empresa interesada en realizar el servicio de recogida y auxilio de animales en la vía pública para atender esta tarea durante las noches, fines de semana y festivos, es decir, cuando no está operativo su Servicio de Sanidad y Bienestar Animal (SBA). El contrato, con un presupuesto de salida de 87.047,40 euros con IVA incluido se lanzó para un plazo de un año con posibilidad de dos años de prórroga, pero se ha declarado como desierto.

Según establecía el pliego de condiciones, el servicio tendría que estar disponible los 365 días del año y de lunes a viernes no festivos, entre las 20.00 y las 7.00 horas. Además, los sábados, domingos y festivos debía estar operativo desde las 13.00 horas hasta las 7.00 del día siguiente. Uno de los requisitos más relevantes que establecía el contrato es la obligación de la empresa adjudicataria de presentarse en el lugar del aviso (de los mandos de Sadeco o de la Policía Local) en un máximo de 60 minutos desde que reciba la llamada. Según la previsión temporal establecida en el pliego, el servicio debía empezar a funcionar el 28 de noviembre de 2026. Cabe apuntar que el Servicio de Bienestar Animal de Sadeco ha atendido en Córdoba a 708 animales hasta junio de este año y que de ese total, 506 corresponden a animales recogidos en situación de abandono, frente a los 518 expedientes registrados entre enero y mediados de junio del año pasado.

Instalaciones de Salud y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco. / Víctor Castro

Perros, gatos y todo lo demás

La empresa adjudicataria debía hacerse cargo de la atención no solo de perros y gatos perdidos o abandonados sino de hurones, caballos y pequeños rumiantes que puedan suponer un riesgo para las personas o el tráfico, fauna silvestre, animales exóticos o salvajes y animales que necesitaran una intervención veterinaria, en especial, tras un maltrato flagrante, previa valoración de la Policía Local.

En el caso de localizar perros, gatos y hurones, el adjudicatario, la empresa debía comprobar si tienen microchip, avisar al propietario para que recoja al animal y si no lo tiene o no lo localiza y está sano, trasladarlo a las instalaciones disponibles o al centro de Sadeco. En caso de lesiones, malas condiciones higiénico sanitarias o síntomas que requieran atención urgente, la empresa tendría que examinar el animal con un veterinario colegiado y tratarlo, lo que exigía contar con una clínica u hospital veterinario y disponer de capacidad para hospitalizar al menos a dos animales de compañía simultáneamente. Según las condiciones económicas, la empresa adjudicataria recibiría una cuota fija mensual de 4.200 euros sin IVA, que suman 50.400 euros anuales. Además, Sadeco reserva 21.540 euros anuales sin IVA para atención veterinaria, lo que suma 71.940 euros más IVA.

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Sadeco ha informado de que actualmente hay un contrato en vigor con una empresa que termina en el mes de diciembre, por lo que el servicio está asegurado. Tras quedar desierta, el Servicio de Bienestar Animal volverá a licitar esta prestación.