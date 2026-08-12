El programa Incorpora facilita la contratación de 198 jóvenes vulnerables en Córdoba en seis meses

El programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa” ha facilitado la contratación de 198 jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral en Córdoba durante el primer semestre de 2026. En total, la iniciativa ha propiciado en la provincia más de 360 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad durante los seis primeros meses del año.

La entidad ha dado a conocer este balance coincidiendo con la celebración este miércoles, 12 de agosto, del Día Internacional de la Juventud, una jornada en la que ha reclamado más oportunidades laborales para los jóvenes que encuentran mayores barreras a la hora de incorporarse al mercado de trabajo.

La falta de experiencia, las trayectorias formativas interrumpidas, la ausencia de acreditaciones profesionales o el desajuste entre la preparación de los candidatos y los perfiles que demandan las empresas figuran entre las dificultades que condicionan especialmente el acceso al empleo de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El programa Incorpora trabaja desde 2006 para favorecer la inserción laboral de estos colectivos mediante la colaboración entre empresas y entidades sociales.

«Las primeras oportunidades laborales son determinantes para el futuro de los jóvenes. Sin embargo, muchos de ellos afrontan barreras económicas y sociales o carencias formativas que dificultan su acceso al empleo, lo que aumenta el riesgo de exclusión», señala el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón.

Simón defiende, en este sentido, la importancia de acompañar a estos jóvenes y facilitar su contacto con las empresas para que puedan incorporarse al mercado laboral «en igualdad de oportunidades».

Más de 21.000 contrataciones en España

Los resultados de Córdoba forman parte de las más de 21.000 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad que el programa ha facilitado en toda España durante el primer semestre de 2026. De ellas, cerca de 6.000 corresponden a jóvenes con dificultades de acceso al empleo.

El balance nacional se apoya en una red formada por más de 400 entidades sociales y más de 1.000 profesionales especializados en orientación e intermediación laboral, además de la colaboración de cerca de 10.000 empresas.

El modelo de Incorpora combina el seguimiento individualizado de las personas participantes con el contacto directo con las empresas. A partir de las capacidades, experiencia y necesidades de cada candidato se diseñan itinerarios de orientación, formación e intermediación laboral, mientras que las entidades también analizan las necesidades de contratación de las compañías para conectar la oferta con la demanda de empleo.

La coordinación de las organizaciones que integran la red con los recursos sociales, formativos y laborales de cada territorio busca, además, adaptar estos itinerarios a las circunstancias del entorno.

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Incorpora forma parte de los programas de acción social que desarrolla la Fundación ”la Caixa” dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La entidad cifra en más de 140.000 los niños y jóvenes que reciben apoyo cada año a través de sus diferentes iniciativas y prevé destinar en 2026 más de 700 millones de euros a programas de transformación social.