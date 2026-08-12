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SOS Desaparecidos

La Policía Nacional busca a Beatriz G. G., una mujer de 31 años desaparecida desde el martes en Córdoba y natural de Hinojosa del Duque

La joven, natural de Hinojosa del Duque, mide 1,68 metros, tiene complexión gruesa y varios tatuajes en el cuerpo

Cartel de búsqueda de Beatriz G.

Cartel de búsqueda de Beatriz G. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Beatriz G. G., de 31 años, cuya desaparición se produjo este martes 11 de agosto en Córdoba. La Policía Nacional ha recibido la denuncia y está realizando gestiones para tratar de localizarla.

Según la información facilitada por la organización, la mujer mide 1,68 metros, tiene complexión gruesa, pelo castaño y ondulado y ojos castaños. También presenta tatuajes en el cuello y en diferentes zonas del cuerpo. Desde SOS Desparacidos señalan que se trata de un caso de "alta vulnerabilidad".

Natural de Hinojosa del Duque

La asociación solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla. Las personas que puedan tener algún dato pueden ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

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También se ha hecho eco de la desaparición el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, de donde es natural la joven, para pedir la colaboración ciudadana.

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