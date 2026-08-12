¿Cuál es el perfil de la persona que percibe el Ingreso Mínimo Vital en Córdoba? Español de 43,7 años y con hijos menores a cargo

El pasado mes de junio se cumplieron seis años de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación social cuyos beneficiarios no han dejado de aumentar desde entonces y que en Córdoba perciben ya 82.870 personas, algo más de la mitad mujeres (43.764) y el resto hombres (39.094). Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el perfil de los beneficiarios en la provincia a día de hoy está claro. Se trata de una persona española con una edad media de 43,7 años (la franja mayoritaria de los perceptores es la de 36 a 44 años) y con al menos un hijo menor de edad.

De los 26.645 hogares cordobeses que ingresan esta ayuda, 25.535 son de nacionalidad española y 1.104 extranjeros. Entre los 26.645 titulares del IMV, solo hay 432 personas mayores de 65 y 181 que sean menores de 24. En cuanto a la composición de los hogares, casi un 30% de los casos están formados únicamente por adultos, ya sean unidades unipersonales o con varios miembros, mientras que en el 70% restante hay al menos un menor.

Los datos reflejan el incremento sostenido del número de prestatarios y del gasto asociado a la prestación. Solo en el mes de julio se sumaron al sistema 1.388 nuevos beneficiarios lo que elevó la nómina mensual a 12.377.888 millones de euros, 109.000 euros más que el mes anterior y 301.000 euros más que en enero cuando había en Córdoba 77.492 receptores del Ingreso Mínimo Vital. Desde que se empezó a abonar esta ayuda a las familias en el año 2020, Córdoba ha recibido más de 561 millones de euros mientras que en Andalucía se han pagado 6.354 millones.

La segunda cuantía más baja de Andalucía

Los 26.645 hogares que perciben el Ingreso Mínimo en Córdoba, 2.927 más que hace un año, perciben una media de 436,3 euros de media, la cifra más baja de Andalucía después de Huelva (433 euros). La media en Andalucía es de 486 euros y de 504 euros en España. Casi 20.000 hogares (19.426) tienen uno o varios menores en la unidad familiar, motivo por el cual ingresan un complemento a la infancia de 116,95 euros de media, unos 68 euros por menor. De los 34.033 menores beneficiarios de las ayudas en la provincia, 3.938 tienen de 0 a 2 años, 6.48 tienen de 3 a 5 años y 24.047 de 6 a 17 años. Sevilla es la provincia con más hogares beneficiarios (64.966) seguida por Cádiz (46.616) y Málaga (37.195). Córdoba está en la franja media después de Almería (3.138), Jaén (22.999) y Huelva (16.143).

Asociación Nacional de Familias Necesitadas de Córdoba. / A. J. González

Las entidades que se encargan de ayudar a las familias a tramitar estas ayudas coinciden en que si bien esta ayuda garantiza unos ingresos a las familias, no está sirviendo como puente hacia la inclusión laboral. El objetivo que se planteó en su día era "erradicar la trampa de la pobreza, garantizando que la incorporación al mercado laboral resulte siempre rentable". No obstante, parece que no está sirviendo como incentivo para la búsqueda de empleo.

Una ayuda que no está exenta de críticas

Una de las entidades cordobesas más críticas con este ingreso es la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), cuyo presidente cree que es una ayuda que hay que repensar. "Nosotros tramitamos muchas solicitudes y lo que vemos es que hay familias que realmente lo necesitan y otras que se enganchan a esta ayuda", señala su presidente Rafael Cidres, que señala la importancia de que "estas personas contribuyan de algún modo a la sociedad a cambio de ese ingreso". En este sentido, plantea que "hay muchos trabajos que podrían realizar, con la formación previa necesaria, en empresas públicas o con convenios, en empresas privadas y organizaciones sociales".

En su opinión, "no es posible que haya empresas lamentando que falta mano de obra mientras se destinan millones a pagar una ayuda a fondo perdido que además desincentiva la búsqueda de empleo". Para Cidres, sería interesante "que la Universidad realizara un estudio para conocer cuál es el efecto real que está teniendo el Ingreso Mínimo Vital en Córdoba y en concreto, en los barrios más pobres de la ciudad".