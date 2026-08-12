Cultura y apoyo
Nace en Córdoba un proyecto que utiliza el cine para ayudar a mujeres que han sufrido violencia de género
Entre 12 y 14 mujeres participarán en ‘Los ojos nuevos’, una iniciativa dirigida por Pilar Monsell que tendrá ocho sesiones en octubre y finalizará en noviembre en el Teatro Góngora
El cine se convertirá en Córdoba en una herramienta para acompañar a mujeres que han sufrido violencia de género. Ese es el objetivo de Los ojos nuevos, el nuevo proyecto de Inspira, en el que participarán entre 12 y 14 mujeres mediante un proceso colectivo de creación cinematográfica.
La iniciativa, aprobada por la mesa técnica de Inspira, está dirigida a usuarias de las asociaciones que forman parte de la Comisión de Violencia de Género del Hospital Universitario Reina Sofía. El proyecto estará dirigido por la cineasta cordobesa Pilar Monsell y no requerirá conocimientos audiovisuales previos.
Ocho sesiones durante octubre
Los ojos nuevos se desarrollará en ocho sesiones a lo largo de octubre. Las participantes recorrerán juntas las distintas fases de creación de una película, desde imaginar una historia a construir personajes o tomar decisiones artísticas y participar en el rodaje de las secuencias.
El resultado formará parte de un futuro cortometraje que combinará ficción y realidad, además de un registro documental del propio proceso.
La propuesta no se plantea como un curso de cine ni como una terapia convencional, sino como un espacio seguro de expresión y encuentro. El objetivo es reforzar la autoestima, la creatividad, la confianza personal y el sentimiento de pertenencia, respetando siempre las circunstancias de cada mujer.
El propio título, Los ojos nuevos, resume la filosofía del proyecto: mirar desde otra perspectiva y construir nuevas formas de contar la propia experiencia.
Cierre en el Teatro Góngora
El proyecto culminará en noviembre en el Teatro Góngora de Córdoba, donde se compartirán públicamente algunos de los materiales creados durante las sesiones y se reconocerá el trabajo realizado por las participantes.
Al frente estará Pilar Monsell, cineasta, investigadora y artista visual con más de veinte años de experiencia en el ámbito audiovisual y una trayectoria vinculada también a las prácticas cinematográficas feministas.
Con esta nueva edición, Inspira vuelve a unir cultura, salud y comunidad en Córdoba, situando a las mujeres en el centro de la creación y utilizando el cine como una vía para expresarse, compartir y avanzar.
¿Qué es Inspira?
Inspira se sostiene sobre una amplia alianza institucional y social integrada por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba; la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba; las delegaciones territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, de Sanidad y Consumo y de Justicia, Administración Local y Función Pública; el Distrito Sanitario de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir; el Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba; la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana; el Ayuntamiento de Córdoba, mediante su Delegación de Igualdad; la Universidad de Córdoba, a través del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social; el Hospital Universitario Reina Sofía; el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y el Hospital Cruz Roja de Córdoba.
A esta red se suma un amplio tejido asociativo formado por Accem, Adoratrices, APIC-Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba, Aperfosa, Asamblea Feminista de Córdoba ‘Yerbabuena’, Córdoba Acoge, Cruz Roja Española, Fórum de Política Feminista de Córdoba, Fundación Cruz Blanca, Fundación EMET Arco Iris, Fundación Hogar Renacer, Fundación Mujeres, Fundación Don Bosco, Hombres 5 Igualitarios, Iemakaie, KAMIRA-Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Mujeres en Zona de Conflicto y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Esta suma de recursos públicos, sanitarios, universitarios y sociales permite abordar la violencia de género desde una perspectiva coordinada, cercana y continuada, situando en el centro las necesidades y los procesos vitales de cada mujer.
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