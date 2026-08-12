La Junta da luz verde a las obras de conservación del histórico colegio de La Imaculada en la plaza de la Compañía de Córdoba

Pocos edificios históricos de Córdoba pueden presumir de seguir cumpliendo, siglos después, la función para la que fueron concebidos. Es el caso del antiguo colegio de Santa Catalina, hoy colegio diocesano Reales Escuelas La Inmaculada, que acaba de recibir luz verde para acometer nuevas obras destinadas a garantizar la conservación de uno de los inmuebles con más historia y, al mismo tiempo, con más vida de la capital.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, órgano colegiado asesor de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha informado favorablemente el proyecto técnico de reparación, mantenimiento y conservación de diversas cubiertas de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y situado en la plaza de la Compañía de la capital.

Según informa la Junta, la actuación tiene como objetivo solucionar los problemas de filtraciones y humedades detectados en distintas zonas del edificio, garantizando la conservación de sus elementos históricos y la continuidad de su uso educativo, que mantiene desde hace siglos.

El proyecto contempla tres intervenciones principales centradas en la cubierta de la galería norte del patio barroco, la cubierta situada al norte de la escalera imperial y la cubierta junto al crucero de la iglesia, espacios donde se han detectado deterioros derivados fundamentalmente de la deficiente evacuación de las aguas pluviales y del envejecimiento de algunos elementos constructivos.

Colegio de Santa Catalina, inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC), situado en la Plaza de la Compañía de la capital cordobesa. / Europa Press

El conjunto, fundado por la Compañía de Jesús en el siglo XVI, es uno de los referentes de la arquitectura religiosa y educativa de Córdoba. El antiguo colegio conserva buena parte de su configuración histórica, articulada en torno a varios patios, además de elementos singulares como la escalera imperial.

La iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos y el Colegio de Santa Catalina fueron declarados conjuntamente Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, en 2001. El inmueble forma parte además del Conjunto Histórico de Córdoba, uno de los principales enclaves patrimoniales de España.

Graves problemas en las vigas de madera

La principal intervención se centrará en la galería norte del patio barroco, actualmente utilizada como laboratorio, donde se han detectado vigas fracturadas y problemas de pudrición en la estructura de madera. El deterioro ha obligado incluso a apuntalar la zona por motivos de seguridad.

Los trabajos contemplan desmontar la cubierta y sustituir los elementos dañados, recuperando la teja y las piezas originales que puedan conservarse. También se mejorarán los sistemas de protección frente a la humedad y de evacuación de aguas pluviales. Además, se actuará en la cubierta próxima a la escalera imperial y en el encuentro con el crucero de la iglesia, donde el agua está provocando daños recurrentes.

La Comisión Provincial de Patrimonio ha respaldado la actuación, aunque establece varias condiciones para garantizar la protección del edificio. Entre ellas, exige revisar individualmente las piezas de madera para conservar las que se encuentren en buen estado y mantener visible el techo original de la galería.

Asimismo, se plantea estudiar la recuperación de la antigua buhardilla para mejorar la ventilación y facilitar el mantenimiento. Las obras deberán ejecutarse bajo control arqueológico, con el fin de documentar y proteger cualquier elemento histórico que pueda aparecer durante los trabajos.