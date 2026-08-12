Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 12 de agosto de 2026

XXXVII Verbena

Federación de Peñas Cordobesas

Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones del coro Alminar; copla: Rosario Córdoba; canción moderna: Luis Sandoval, y la academia de baile Flora e hija. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Raíces en el Jardín

Concierto

Dentro del ciclo ‘Raíces en el Jardín’ tendrá lugar el concierto Blusentio Band (Blues de Raíz) .

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo, s/n. 22.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’, que fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.