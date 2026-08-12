Patrimonio histórico
Hallan un escudo de Castilla y León en el artesonado de la antigua Real Academia de Córdoba durante las obras de rehabilitación
El Ayuntamiento de Córdoba informa sobre el hallazgo de un escudo histórico y otros elementos patrimoniales durante la reforma del edificio
La rehabilitación de la antigua sede de la Real Academia de Córdoba está sacando a la luz una parte desconocida de la historia del edificio. Entre los hallazgos más singulares figura un escudo con las armas cuarteladas de Castilla y León, identificado en el artesonado policromado de las cubiertas del edificio, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa.
La aparición del escudo se suma a otros elementos que ponen de manifiesto el valor histórico, artístico y simbólico del inmueble de la calle Ambrosio de Morales. El mismo programa heráldico se encuentra también en otros puntos del edificio, donde aparece además un león rampante con bordura de castillos, relacionado con la heráldica histórica de Córdoba y con el antiguo sello del Concejo, documentado desde el siglo XIII.
Uno de esos testimonios se conserva en el capitel del mainel de la ventana ajimezada de la fachada, considerada la parte más antigua y mejor conservada del inmueble y asentada sobre la muralla romana. La presencia de estos símbolos en distintos elementos arquitectónicos permite ahora conocer mejor la relevancia patrimonial de un edificio en el que las obras continúan revelando elementos hasta ahora ocultos.
Un patrimonio que las obras están sacando a la luz
Los trabajos han permitido asimismo actuar sobre el artesonado mudéjar policromado y conocer con mayor detalle una construcción que había quedado parcialmente enmascarada por sucesivas intervenciones. Durante la rehabilitación han aparecido también antiguos pilares de madera ocultos en los muros y se ha comprobado que algunas columnas del patio que parecían de piedra artificial esconden en realidad pilares estructurales de fundición de los siglos XIX y XX.
Los descubrimientos refuerzan así la importancia de conservar un inmueble protegido que forma parte de la historia urbana de Córdoba y que durante siglos ha tenido diferentes usos, entre ellos el de Cabildo Viejo y, más recientemente, sede de la Real Academia de Córdoba.
El edificio está peor de lo previsto
Pero las obras también han dejado al descubierto la otra cara del inmueble. La dirección de obra de la GMU ha determinado que su estado es más desfavorable de lo que había previsto el estudio inicial, por lo que la prioridad de los trabajos pasa ahora por salvar y consolidar la estructura.
Ante esta situación, la GMU ha encargado un nuevo estudio estructural para determinar con precisión el alcance de los daños. La intervención se centrará especialmente en la restauración integral de las cubiertas, considerada imprescindible para garantizar la supervivencia del edificio.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que la prioridad de esta primera fase es precisamente “salvar el edificio”, ante el riesgo de perder un elemento relevante del patrimonio de la ciudad.
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