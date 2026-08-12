Guadalupe Morcillo, Amigos de Ategua: "El paisaje de la campiña cordobesa es magnífico para poder contemplar el eclipse solar"

El yacimiento romano de Ategua aguarda la llegada de unos 200 visitantes este mismo miércoles para observar el eclipse de sol desde una ubicación privilegiada y rodeada de historia. Guadalupe Morcillo, presidenta de la Asociación de Amigos de Ategua que organiza la actividad junto a la Diputación, asegura que el evento ha sido todo un éxito: para 200 plazas se han recibido cerca de 900 solicitudes.

—¿Qué tiene de especial Ategua para ver el eclipse?

—El lugar es una maravilla y el paisaje de la campiña es magnífico para poder contemplar el eclipse solar. No hay otro parecido en Córdoba donde se vaya a ver este eclipse. Que yo tenga conocimiento, no. Habrá muchas zonas rurales donde se pueda contemplar, pero dentro de un yacimiento arqueológico, que yo sepa, no existe. Digamos que es algo excepcional.

—Además, no hay ningún obstáculo que impida la visibilidad del eclipse, ¿no?

—Ninguno. Como está a gran altura, tiene una visibilidad muy importante para poder ver el eclipse solar.

—Tampoco estorba Sierra Morena. ¿Lo han comprobado?

—Sí. Nos vamos a ubicar exactamente en lo más alto del yacimiento. Desde allí, cuando atardece, vemos perfectamente de frente el eclipse solar y no hay nada que obstaculice la visión, porque tiene una panorámica muy amplia. Se ve el atardecer perfectamente. De hecho, hacemos otra actividad, el Atardecer de Ategua, que es una maravilla y tiene mucho éxito precisamente por la visibilidad que tiene.

"Habrá muchas zonas rurales donde se pueda contemplar el eclipse, pero dentro de un yacimiento arqueológico, que yo sepa, no existe" Guadalupe Morcillo — Presidenta de la Asociación Amigos de Ategua

—¿Es la primera vez que en Ategua se organiza una actividad como esta, relacionada con un eclipse o con un fenómeno astronómico?

—Con un eclipse, sí. Todos los años solemos realizar las Lunas de Ategua, en las que un astrónomo nos explica, entre otras cuestiones, cómo se orientaban antiguamente nuestros antepasados mediante el cielo. Es una actividad relacionada con la astronomía, pero esta es la primera dedicada a un eclipse.

Guadalupe Morcillo, presidenta de la Asociación Amigos de Ategua. / CÓRDOBA

—¿Qué acogida ha tenido la actividad? ¿Se han cubierto todas las plazas?

—Ha tenido un gran éxito. El mismo día en que se abrió el plazo de inscripción se cubrió el cupo de plazas. Incluso hemos superado nuestras expectativas, porque no sabíamos que iba a despertar tanto interés. En los días posteriores hemos seguido recibiendo inscripciones hasta llegar a más de 800. Las plazas son limitadas y vamos a admitir a unas 200 personas. Lo hacemos así por las características del lugar, por seguridad y también para poder ofrecer un buen servicio. Al encontrarnos en un yacimiento, hay que tener en cuenta cuestiones como el riesgo de incendios y necesitamos tener el grupo controlado para que no ocurra nada.

Las características del encuentro

—¿En qué consiste exactamente el evento?

—Los participantes vienen de distintas zonas. Habrá un autobús que saldrá desde Villanueva de Córdoba, de donde también viene el director del Instituto Municipal de Astronomía, que ofrecerá una explicación sobre el eclipse solar y nos contará todos los detalles. Además, habrá otro autobús que saldrá desde Córdoba capital hacia el yacimiento. También hemos reservado unas cien plazas para las personas que se desplacen en vehículo propio. Primero recibiremos a todos los participantes y se ofrecerá una explicación sobre el eclipse solar. Después podremos contemplarlo desde el propio yacimiento. Posteriormente, se ofrecerá un refrigerio, una especie de bolsa pícnic con bebida, para pasar un rato de convivencia en esta zona de naturaleza, junto a la cantera de Ategua. Finalmente, los participantes regresarán a sus lugares de origen.

—¿Es una actividad gratuita?

—Es totalmente gratuita. Contamos con un apoyo muy importante de la Diputación de Córdoba, que siempre colabora con las actividades que organizamos. En este caso está subvencionada por la Delegación de Cultura.

—¿Qué recomiendas a los asistentes?

—Es muy importante llevar calzado cómodo y, por supuesto, acudir con las gafas adecuadas. Hemos informado a todos los participantes de los detalles que deben tener en cuenta y, sobre todo, de que las gafas tienen que estar homologadas. No se debe observar el eclipse con ningún artilugio o material que no esté homologado para ello. Y, sobre todo, que disfruten del espacio en el que nos vamos a encontrar y también de la explicación que se va a ofrecer.

Actividades de la Asociación Amigos de Ategua

—¿Qué otras actividades realiza la asociación en el yacimiento?

—A lo largo del año realizamos diversas actividades. Siempre intentamos enlazar la cultura con la gastronomía, la música o el deporte; buscamos relacionarla con distintos sectores. Normalmente, organizamos una actividad de senderismo y ahora tenemos también la del eclipse. Próximamente, en octubre, celebraremos el Atardecer de Ategua, una de las actividades más destacadas porque está teniendo una gran acogida. Allí se podrá escuchar música en directo y contemplar el atardecer desde el yacimiento. Las vistas son impresionantes y recomiendo a la gente que se anime. También organizamos visitas guiadas con un arqueólogo. Como el yacimiento es muy amplio, y teniendo en cuenta el calor y la época del año, hacemos visitas centradas en diferentes zonas concretas, como la panadería, el anfiteatro o la muralla, entre otros puntos de interés.

—¿Cree que el yacimiento de Ategua es bien conocido por los cordobeses o hace falta una mayor puesta en valor?

—Creo que Ategua ya no es tan desconocida. Gracias a todas las actividades que realizamos hemos conseguido que muchas personas conozcan el yacimiento, pero nunca está de más fomentar nuevas iniciativas para que aumente el conocimiento sobre la riqueza que tiene.

—¿Tienen datos de cuántos visitantes recibe Ategua cada año?

—En concreto, del conjunto del yacimiento no. Nosotros sí tenemos una valoración de todas las actividades que realiza la asociación, porque contamos con los números de inscripciones y a través de ellos vamos elaborando una estadística. Cada vez están creciendo más. Sabemos que las actividades que organizamos últimamente despiertan tanto interés que muchas personas se quedan fuera. Después las informamos de las siguientes iniciativas que realizamos por si pueden participar y conocer el yacimiento. Anualmente, podemos hablar perfectamente de entre 2.500 y 3.000 personas gestionadas por la asociación, teniendo en cuenta que muchas se quedan fuera de las actividades porque contamos con un número limitado de plazas para realizar las visitas. Para la actividad del eclipse, por ejemplo, hemos recibido cerca de 900 inscripciones y únicamente podemos admitir a unas 200 personas.