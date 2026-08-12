Los fallecidos en Córdoba el miércoles 12 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 13 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Cristina del Carmen Zafra López

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

María Rodríguez Redondo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Romero Carmona

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Salud.