Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 12 de agosto
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 13 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Cristina del Carmen Zafra López
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
María Rodríguez Redondo
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Romero Carmona
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Salud.
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
- Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
- Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario