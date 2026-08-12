El dinero destinado a la creación de empresas en Córdoba se dispara un 29% con 49,6 millones hasta junio

El tejido productivo cordobés experimenta en 2026 un dinamismo histórico, con la constitución de 742 empresas hasta el mes de junio pasado y con la movilización de 49,6 millones de euros en esos proyectos. La información difundida este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que la provincia ha logrado un resultado récord, al registrar el dato de empresas nuevas más elevado desde el inicio de la serie estadística en 2008.

En aquel ejercicio, los emprendedores crearon 739 sociedades entre los meses de enero y junio, destinándole 26 millones de euros. La cifra registrada ahora, por tanto, supera ese balance con tres empresas más en números absolutos. Este resultado ha sido posible gracias al crecimiento del 8% interanual anotado durante el primer semestre, que ha permitido superar las 685 empresas impulsadas en el mismo periodo de 2025.

Además, el capital suscrito en las sociedades mercantiles nuevas fue de 38,3 millones el año pasado y los 49,6 millones actuales representan un aumento del 29% anual. Este balance responde, fundamentalmente, a los 22,4 millones destinados en febrero pasado a la creación empresarial, frente a los 4,7 millones del mismo mes de 2025.

Actividad en el polígono de la Torrecilla. / Manuel Murillo

Por otra parte, en cuanto al mantenimiento del tejido productivo, los datos oficiales ponen de relieve que hasta junio han desaparecido 210 empresas en Córdoba, un 34% más que hace un año. El 94% de las disoluciones, 198 en números absolutos, tuvieron un carácter voluntario y el resto se produjeron mediante fusión con otras sociedades u otras vías.

Caída en junio

A pesar de los buenos datos aludidos, la información estadística apunta a una disminución del ritmo de creación empresarial en junio pasado con 105 sociedades constituidas, ocho menos que hace un año, cuando tomaron forma 113 proyectos. Esta es la cifra más baja desde junio de 2023, un mes que incorporó 96 empresas.