El PSOE reclama un centro municipal para personas sin hogar ante el aumento del sinhogarismo en Córdoba

El PSOE de Córdoba ha reclamado al gobierno municipal la puesta en marcha de un centro de referencia para personas sin hogar que permita ampliar los recursos existentes en la ciudad y coordinar una atención integral frente al sinhogarismo. La concejala socialista Alicia Moya considera insuficiente que la respuesta municipal se concentre en la habilitación de plazas extraordinarias durante los episodios de temperaturas extremas.

La edil sostiene que Córdoba necesita una planificación permanente que combine alojamiento, vivienda con apoyo, atención social, orientación laboral y acompañamiento, en colaboración con las entidades especializadas que ya trabajan con personas sin hogar.

Moya ha apoyado su reclamación en el último estudio de la Universidad de Córdoba citado por su grupo municipal, que contabilizó 447 personas en situación de sinhogarismo, un 20,4% más que el año anterior. De ellas, según los datos aportados por el PSOE, 197 dormían directamente en la calle.

La concejala socialista advierte además de que el sinhogarismo abarca situaciones diversas y puede afectar a personas que han perdido su empleo y el apoyo familiar, pero también a quienes, pese a contar con algún ingreso, no consiguen acceder o mantener una vivienda.

Críticas a las medidas vinculadas a las temperaturas extremas

El PSOE cuestiona que el Ayuntamiento centre parte de sus actuaciones en la apertura de plazas extraordinarias coincidiendo con olas de calor o episodios de frío intenso.

Moya considera que este planteamiento responde a las emergencias puntuales, pero no aborda el problema de fondo. A su juicio, el sinhogarismo debe ser tratado como una realidad estructural y no únicamente mediante actuaciones condicionadas por las temperaturas.

La concejala ha recordado además el proyecto planteado en su momento para crear un centro para personas sin hogar en el antiguo colegio Lucano. Según expone el PSOE, aquella iniciativa no prosperó por la oposición social generada ante la concentración en una misma zona de distintos recursos dirigidos a este colectivo.

Moya sostiene que, desde entonces, el gobierno municipal no ha puesto sobre la mesa una alternativa que sustituya aquel proyecto.

Un centro de referencia y no un gran albergue

La propuesta del grupo socialista, según ha precisado la concejala, no pasa por construir un gran albergue, sino por disponer de un centro municipal de referencia que aumente la capacidad asistencial y funcione como punto de entrada a itinerarios personalizados de inclusión.

El PSOE plantea que el Ayuntamiento asuma la coordinación de una estrategia en la que participen también las entidades sociales que trabajan en Córdoba y que permita acompañar a cada persona hasta recuperar su autonomía.

Moya defiende especialmente los modelos basados en la vivienda con apoyo y el acompañamiento social, frente a una atención limitada exclusivamente a las situaciones de emergencia.

La dificultad para acceder a una vivienda

La concejala socialista también ha señalado el acceso a una vivienda asequible como uno de los principales obstáculos para que algunas personas puedan abandonar definitivamente los recursos temporales.

Según su planteamiento, hay usuarios que avanzan en sus procesos de recuperación, encuentran empleo o consiguen estabilizar sus ingresos, pero continúan sin poder iniciar una vida autónoma por las dificultades para encontrar alojamiento.

Esta situación provoca que las estancias en los recursos provisionales se prolonguen y, al mismo tiempo, reduce las plazas disponibles para atender a otras personas que continúan viviendo en la calle.

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Por ello, Moya reclama una estrategia municipal permanente contra el sinhogarismo cuyo objetivo final no sea únicamente ofrecer alojamiento en situaciones meteorológicas extremas, sino facilitar que las personas afectadas puedan abandonar de manera estable la vida en la calle.