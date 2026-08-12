Córdoba mueve ficha en sus aulas: 92 centros educativos apuestan por aprender a través del ajedrez

El programa aulaDjaque contó durante el pasado curso 2025/2026 con la participación de 92 centros docentes de la provincia de Córdoba y más de 1.180 profesores, una iniciativa impulsada por la Consejería de Educación para utilizar el ajedrez como herramienta educativa y favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas y socioafectivas entre el alumnado.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha animado a los equipos directivos a incorporarse al programa de cara al próximo curso. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto del 1 al 30 de septiembre y la tramitación podrá realizarse a través del Sistema de Información Séneca.

Aprender a pensar a través del ajedrez

La iniciativa aulaDjaque plantea una práctica docente basada en el denominado ajedrez educativo, cuyo objetivo no es aprender a competir o ganar partidas, sino aprovechar las posibilidades del juego para enseñar a pensar y trabajar diferentes competencias.

Durante el pasado curso participaron en el programa más de 1.180 docentes cordobeses. La iniciativa busca trasladar al alumnado valores ético-cívicos vinculados al deporte y desarrollar destrezas cognitivas y socioafectivas mediante las situaciones que se producen sobre el tablero.

Un niño jugando al ajedrez en una imagen de recurso / CÓRDOBA

El programa ofrece así al profesorado una herramienta metodológica con la que introducir el ajedrez de forma transversal en el aula y abordar contenidos del currículo y diferentes situaciones de aprendizaje.

Castillo ha señalado que esta iniciativa proporciona a los profesores un «aliado pedagógico» para convertir las clases en espacios en los que los estudiantes puedan descubrir las posibilidades del ajedrez desde una perspectiva transversal, lúdica y creativa.

Un congreso y un concurso de vídeos, entre las novedades

El programa prepara además novedades para el curso 2026/2027. Entre ellas se encuentra la propuesta de celebrar un Congreso aulaDjaque y poner en marcha el concurso ‘Corto y Jaque’, en el que competirán vídeo-experiencias grabadas por los propios alumnos participantes en la iniciativa.

También está prevista la IV edición del Torneo Lichess aulaDjaque, además de un concurso regional de ajedrez y la elaboración de un mapa global de actuaciones a partir de las aportaciones de los coordinadores del programa.

A estas actividades se sumarán los conversatorios virtuales, una formación voluntaria para los docentes inscritos. Estos encuentros abordarán, entre otros contenidos, las aplicaciones matemáticas del ajedrez, juegos para trabajar Matemáticas y Lengua o la relación del ajedrez con disciplinas como la Música y el Arte.