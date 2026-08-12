Educación
Córdoba mueve ficha en sus aulas: 92 centros educativos apuestan por aprender a través del ajedrez
Los centros educativos podrán solicitar su incorporación al programa entre el 1 y el 30 de septiembre para el curso 2026/2027, que incorporará un congreso y el concurso audiovisual ‘Corto y Jaque’
El programa aulaDjaque contó durante el pasado curso 2025/2026 con la participación de 92 centros docentes de la provincia de Córdoba y más de 1.180 profesores, una iniciativa impulsada por la Consejería de Educación para utilizar el ajedrez como herramienta educativa y favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas y socioafectivas entre el alumnado.
La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha animado a los equipos directivos a incorporarse al programa de cara al próximo curso. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto del 1 al 30 de septiembre y la tramitación podrá realizarse a través del Sistema de Información Séneca.
Aprender a pensar a través del ajedrez
La iniciativa aulaDjaque plantea una práctica docente basada en el denominado ajedrez educativo, cuyo objetivo no es aprender a competir o ganar partidas, sino aprovechar las posibilidades del juego para enseñar a pensar y trabajar diferentes competencias.
Durante el pasado curso participaron en el programa más de 1.180 docentes cordobeses. La iniciativa busca trasladar al alumnado valores ético-cívicos vinculados al deporte y desarrollar destrezas cognitivas y socioafectivas mediante las situaciones que se producen sobre el tablero.
El programa ofrece así al profesorado una herramienta metodológica con la que introducir el ajedrez de forma transversal en el aula y abordar contenidos del currículo y diferentes situaciones de aprendizaje.
Castillo ha señalado que esta iniciativa proporciona a los profesores un «aliado pedagógico» para convertir las clases en espacios en los que los estudiantes puedan descubrir las posibilidades del ajedrez desde una perspectiva transversal, lúdica y creativa.
Un congreso y un concurso de vídeos, entre las novedades
El programa prepara además novedades para el curso 2026/2027. Entre ellas se encuentra la propuesta de celebrar un Congreso aulaDjaque y poner en marcha el concurso ‘Corto y Jaque’, en el que competirán vídeo-experiencias grabadas por los propios alumnos participantes en la iniciativa.
También está prevista la IV edición del Torneo Lichess aulaDjaque, además de un concurso regional de ajedrez y la elaboración de un mapa global de actuaciones a partir de las aportaciones de los coordinadores del programa.
A estas actividades se sumarán los conversatorios virtuales, una formación voluntaria para los docentes inscritos. Estos encuentros abordarán, entre otros contenidos, las aplicaciones matemáticas del ajedrez, juegos para trabajar Matemáticas y Lengua o la relación del ajedrez con disciplinas como la Música y el Arte.
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