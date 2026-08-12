Comercio
Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
La de este sábado es una de las jornadas festivas con autorización de apertura comercial en Andalucía
¿Abren los comercios en Córdoba este festivo de 15 de agosto? La jornada festiva por excelencia en España con motivo de La Asunción es una de las autorizadas para la apertura comercial en Andalucía, si bien no todos los comercios levantarán sus persianas en esta festividad, en la que la capital suele quedarse desierta con la mitad de los cordobeses de vacaciones y la otra mitad aprovechando la que puede ser la última escapada del verano antes de la vuelta a la rutina.
Sí abrirán los centros comerciales, que adquieren un nuevo rol durante la canícula como refugios climáticos, mientras que el pequeño comercio, en su mayoría mantendrá el cartel de cerrado.
Festivos de apertura en verano
Según la Orden de 23 de junio de 2025, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026, los festivos de apertura en Córdoba este verano son:
- Domingo 5 de julio
- Domingo 26 de julio
- Domingo 2 de agosto
- Sábado 15 de agosto
Así, el de este sábado es el último festivo de apertura en lo que queda de verano, y ya no habrá más apertura en festivos hasta el lunes 12 de octubre.
Sin ZGAT durante el verano
Entre los elementos a tener en cuenta en el horario comercial de verano en Córdoba es que durante los meses de junio, julio y agosto se desactiva a Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) permite la apertura de comercios y grandes superficies en domingos y festivos, y que en el caso de la capital se aplica en el distrito centro.
Así, la Junta de Andalucía establece el ZGAT en Córdoba en los meses de marzo, abril y mayo, y en los meses de septiembre y octubre, y solo para el centro. El resto del año, incluido el verano, el horario comercial es el mismo que el del resto de la ciudad y, por lo tanto, cierran en domingos y festivos.
Este es el horario de apertura comercial el 15 de agosto
Centros comerciales en Córdoba
- El Corte Inglés. Abre sus centros este festivo de la Asunción de la Virgen con horario especial de 10.00 a 22.00 horas.
- Centro Comercial El Arcángel. Abre en horario de 10.00 a 22.00 horas, de 10.00 a 21.00 horas en el caso del supermercado.
- Centro Comercial La Sierra. Abre de 10.00 a 22.00 horas.
- Patios de Azahara. Abre este 15 de agosto de 10 a 22 horas.
- Centro Comercial Zoco. La zona de restauración abre en su horario habitual y el supermercado Deza permanece cerrado.
Horario de los supermercados en Córdoba
- Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados los días festivos.
- Supermercados Deza. La cadena de supermercados cierra sus tiendas, incluido el Supermercado de Zoco, este viernes.
- Supermercados El Jamón. Mantiene cerrados sus supermercados en este festivo.
- Lidl. Sus establecimientos permanecen cerrados este festivo.
- Aldi. En su página web indican que abren en horario de 9.00 a 22.00 horas.
- Carrefour. En su web se indica que algunas de sus tiendas abren en un horario especial, mientras otras permanecen cerradas. Puede consultarse aquí cuáles abren.
- Supermercados Día. Abren de 9 a 21.30 horas, aunque el horario puede variar. Consultar aquí.
- Alcoop. Cierran sus establecimientos los festivos.
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