La Sierra estrena gimnasio gigante en Córdoba: abre Fitness Park con más de 1.300 metros cuadrados y horario hasta la madrugada

Córdoba sumará esta semana un nuevo gimnasio de grandes dimensiones con la llegada de la cadena Fitness Park, que abrirá una franquicia de más de 1.300 metros cuadrados en el Centro Comercial La Sierra, con unas instalaciones que funcionarán los 365 días del año y tendrán un amplio horario, desde las 06:00 horas de la mañana hasta la 01:00 de la madrugada.

La apertura oficial está prevista para el 14 de agosto a las 10.00 horas, aunque quienes quieran conocer antes las instalaciones podrán hacerlo durante una jornada de puertas abiertas el 13 de agosto, según ha informado el centro comercial en una nota de prensa.

La llegada de Fitness Park supone incorporar el deporte a la oferta de compras, restauración y ocio de La Sierra. El nuevo establecimiento contará con diferentes espacios destinados al entrenamiento y se integra en la estrategia del centro comercial para ampliar los servicios que ofrece a sus usuarios.

Musculación, cardio, cross training y powerlifting

El gimnasio dispondrá de zonas de musculación libre y guiada, cardio, cross training y powerlifting, entre otras modalidades. Para ello estará equipado con material de firmas especializadas como Technogym, Eleiko, Hammer Strength, gym80 y Nike Strength.

Uno de los principales reclamos será precisamente su horario. Las instalaciones permanecerán abiertas 19 horas al día, de 06:00 a 01:00 horas, durante todos los días del año, lo que permitirá adaptar los entrenamientos a franjas horarias muy diferentes.

Fitness Park aterrizó en España en 2020 y, según los datos facilitados por la compañía, desde entonces ha superado los 100 clubes repartidos por las comunidades autónomas.

Pedro Gomes y Frédéric Conquet, miembros de la dirección general de Fitness Park España, destacan la apuesta de la compañía por Córdoba y consideran que La Sierra constituye un emplazamiento adecuado para su llegada a la ciudad.

Un nuevo servicio en el Centro Comercial La Sierra

La incorporación del gimnasio amplía la actividad de uno de los grandes espacios comerciales de Córdoba. La Sierra cuenta con más de 60 establecimientos de moda, servicios y restauración, además del hipermercado Carrefour y 2.100 plazas de aparcamiento gratuito.

Con la apertura del nuevo Fitness Park, los cordobeses tendrán desde este mes de agosto una nueva opción para entrenar prácticamente a cualquier hora del día y durante todo el año, con más de 1.300 metros cuadrados dedicados a distintas disciplinas deportivas.