Aemet pone en aviso a Córdoba ante el eclipse solar: cielos despejados y 42 grados

Córdoba afronta este miércoles 12 de agosto una jornada meteorológica marcada por el calor extremo, pero con unas condiciones del cielo que, en principio, serán favorables para contemplar el eclipse solar parcial previsto durante la última parte de la tarde.

El fenómeno comenzará en Córdoba capital y provincia alrededor de las 19.41 horas y a partir de ese momento, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible del astro quedará cubierta.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para la capital una previsión de cielos despejados durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones y con una temperatura máxima que puede alcanzar los 42 grados.

Eclipse solar total. / M. A. Castro

El calor será, de hecho, el otro gran protagonista del día. Las elevadas temperaturas han llevado a la Aemet a activar el aviso naranja en la Campiña cordobesa y el aviso amarillo en la Subbética, y en Sierra y Pedroches. El aviso estará activo entre las 13:00 y las 20:59 horas, por lo que abarcará buena parte de la franja vespertina en la que tendrá lugar el fenómeno astronómico.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 42º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 38º.

Cielo despejado durante el eclipse solar

Las nubes no deberían ser, a tenor de la última previsión, un problema relevante en Córdoba. Aemet mantiene cielo despejado también durante el tramo de 18:00 a 24:00 horas, coincidiendo con el periodo en el que se producirá el eclipse. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el miércoles.

La previsión diaria de la Aemet apunta que al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, podrían desarrollarse nubosidad de evolución en zonas de Andalucía oriental, también puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía.

El jueves seguirá el calor: otros 42 grados

El episodio de temperaturas muy elevadas no terminará con la jornada del eclipse. Para el jueves 13 de agosto, la previsión apunta a cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes, más probables en las sierras. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 42º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 38º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El viernes marca el final del episodio extremo

Tampoco habrá un alivio significativo el viernes 14, con una nueva jornada en la que la capital volverá a moverse entre los 22 y los 42 grados, con cielos despejados durante la primera mitad de la jornada y poco nubosos posteriormente.

Habrá que esperar al fin de semana para apreciar una moderación, aunque muy relativa, de las temperaturas, con un descenso por debajo de la marca de 40 grados, aunque no será tan acusado como la previsión inicial que apuntaba a 36 grados de máxima el domingo. Ahora, Aemet actualiza su previsión y fija 39 grados de máximo para esa jornada.