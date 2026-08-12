Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"

Córdoba ha sido testigo esta tarde de una rareza que pocas veces se disfrutan en la vida. El eclipse de este 12 de agosto, una fecha para la historia en los calendarios astronómicos, que ha sido total en el norte de España y de hasta un 96,14% en Córdoba, se ha producido, finalmente, entre la expectación y la cotidianidad que envuelve el casco histórico de la ciudad. Pasadas las 19.30 horas, ya eran muchos los curiosos que se cogían el mejor sitio, y la mejor pose, en las inmediaciones de la Mezquita y la Puerta del Puente.

El eclipse que durante semanas venía copando titulares y algoritmos de redes sociales y buscadores, posiblemente se haya coronado hoy mismo como el fenómeno astronómico más esperado del siglo. Es por ello que ningún cordobés, ni tampoco los incontables turistas que paseaban este miércoles por las calles del centro, han querido perderse este fenómeno.

Mayores, pequeños y hasta mascotas

Buena cuenta puede dar de ello el quiosco situado junto a la Torre de la Calahorra, que, situado en primera línea de batalla, no ha dejado de atender colas y colas de clientes desde las ocho de la tarde en busca de agua, refrescos, granizada y helados a mansalva para hacer frente a las altas temperaturas, que con o sin eclipse solar, no han dado tregua.

Familias italianas, británicas, francesas, alemanas, españolas e incluso algún que otro perro se reunían pacientes, aguardando en los bancos de la plaza del Triunfo o incluso en el propio suelo del Puente Romano. Familias como la formada por Roser, Berta, Teo y Jordi, llegados desde un pueblo cercano a Barcelona.

El eclipse solar en Córdoba / A.J.González

En Cataluña hay zonas en las que sí se verá el eclipse total, pero “nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo”, relata la madre. “Las gafas las compramos en Málaga y estando aquí buscamos por internet, redes sociales, etc. para buscar el mejor sitio. Justo nos ha pillado visitando la Mezquita la hora del eclipse, así nos hemos venido”.

Un par de amigas de unos veinte años, por su parte, esperan dudosas sentadas, jugueteando con sus gafas y decidiendo si mirar ya o no. Son vecinas del barrio. “Ella vive aquí al lado, a diez minutos, por eso hemos decidido venir aquí a ver el eclipse”, responde Esmeralda refiriéndose a su amiga, de nombre Marta, que la acompaña de cerca y con cierta timidez. “En TikTok nos han salido un montón de vídeos, así que teníamos ganas de verlo”, cuentan ambas. “La verdad es que estamos sin expectativa ninguna porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ya hemos visto que ahora estaba el sol un poquito tapadito, pero no del todo”, señala Marta.

Sin embargo, sigue existiendo cierto reparo ante lo desconocido. No tienen miedo, pero si cierto respeto por temor a los riesgos. “Lo que me cuesta un poco entender es por qué el resto de días miramos al sol varios minutos y, aparentemente no pasa nada, y hoy si miras medio segundo te puedes llegar a quemar si no usas la protección adecuada”, confiesa una de ellas. “Pero estamos bien preparadas, yo le he obligado a comprobar que nuestras gafas sean homologadas. Las hemos comprado en Soloptical”.

José Luis, por el contrario, se ha informado en profundidad y su interés por el eclipse se encuentra alejado de cualquier temor. “Soy de aquí de Córdoba y he venido con mis niños y mis sobrinos”. Su hogar está más alejado, y “pensaba que tampoco iba a venir mucha gente aquí, pero la verdad es que se está muy bien. Es un sitio muy abierto y, sobre todo, hay árboles y alguna sombra para refugiarse, que es importante con el calor que hace incluso a estas horas”.

Un grupo de turistas de vacaciones en Córdoba, equipados con gafas especiales para ver el eclipse desde el Puente Romano. / A. J. González

Todo a punto

Justo al lado vigila de cerca un vehículo de Protección Civil, que permanece alerta al lado del quiosco, observando a los viandantes y controlando que todo vaya según lo previsto. Esto es, sin incidentes de ningún tipo. Tanto desde Protección Civil como desde la Policía Local se ha prestado especial atención a las zonas más concurridas del casco urbano, así como con un despligue especial en la Sierra, a donde también han acudido numerosos cordobeses para ver el eclipse en medio de la naturaleza.

Con un gran trípode, cámara con filtro y gafas homologadas mediante, se dispone a inmortalizar la imagen del año Rafa, un padre de familia cordobés que picotea entre un spot y otro para conseguir la mejor perspectiva y el encuadre ideal. Se encuentra en compañía de su mujer, Ángeles, y su hija Laura.

A simple vista, entre tanta parafernalia y despliegue, podrían parecer unos novatos en el tema, pero lo cierto es que para Ángeles no es la primera vez. “Yo vi uno hace ya muchos años, cuando trabaja en Reina Sofía”, comenta, esforzándose en recordar. “Fue en hora de trabajo y salimos todos los compañeros. Uno de ellos tenía una careta de soldador, que también dicen que es peligroso, pero en aquel momento no te lo contaban tanto. Y nos íbamos prestando la careta y con eso fue con lo que lo vimos”.

Ahora la historia es otra. “Los que miran al eclipse, miran con sus gafas”, apunta la más joven. “Esta vez el mensaje ha calado mucho. Se ha repetido hasta la saciedad. De hecho, están diciendo los oftalmólogos que ni siquiera con gafas, que no estemos todo el rato mirando”, la secunda Ángeles. Saben que no se hará de noche, pero puede más la ilusión y el miedo (o el FOMO) a perderse este evento tan ansiado y comentado. Y no dudan en mirar al horizonte. Puede que el año que viene disfruten de otro.