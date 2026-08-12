AVRA sacará a subasta y concurso en Córdoba terrenos con capacidad para 94 viviendas, la cifra más baja de Andalucía

La Junta de Andalucía incluirá a Córdoba en su Plan de Enajenación de Bienes de AVRA para 2026 con suelo público para construir 3.678 nuevas viviendas en el que Córdoba tendrá la cifra más baja, solo 94 frente a las 146 de Almería, 232 de Málaga, 237 de Jaén, 551 de Sevilla, 624 de Granada, 692 de Huelva y 1.102 de Cádiz. Según la información facilitada por la Junta, las operaciones residenciales cerradas por AVRA durante 2025 permitirán construir al menos 588 viviendas en Andalucía, de las que 10 corresponden a Córdoba.

Según informa en un comunicado, AVRA aprueba así un plan de Enajenación de Bienes que no supone que la Junta vaya a construir directamente esas viviendas, sino que pondrá suelo público en el mercado para que pueda ser desarrollado. En toda Andalucía se ofertarán 327 parcelas residenciales con capacidad teórica para 3.678 viviendas. La movilización se hará principalmente mediante concursos y subastas, aunque también se contemplan fórmulas de colaboración público-privada y permutas de suelo. De esas 3.678 viviendas que podrían desarrollarse en Andalucía, 2.964 serían protegidas y 714 serían libres, aunque no determina la proporción de cada una por provincia.

La filosofía del plan es activar patrimonio inmobiliario de AVRA que ya está disponible y poner suelo público en circulación e intentar que la iniciativa privada construya sobre él, especialmente vivienda protegida. La Junta vincula la operación al problema de falta de oferta residencial. No se trata, por tanto, de una convocatoria de ayudas a compradores ni de promociones que AVRA vaya necesariamente a ejecutar directamente, sino de facilitar suelo para que se desarrollen nuevas promociones.

Además del residencial, AVRA pondrá en el mercado en Andalucía 226 parcelas industriales, dos parcelas dotacionales, una nave industrial, 43 locales comerciales, 120 garajes y 13 trasteros.