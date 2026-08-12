El Ayuntamiento sumará en Córdoba 45 nuevas paradas de autobús adaptadas para mejorar el acceso universal

El Ayuntamiento de Córdoba prevé alcanzar 45 paradas de autobús adaptadas antes de que finalice el año, con actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad universal del transporte público. Entre las intervenciones se encuentra la instalación de plataformas que permiten desplegar correctamente las rampas de los autobuses, además de pavimento podotáctil y otros recursos para facilitar el acceso a los usuarios con discapacidad.

Así lo ha explicado este miércoles el presidente de Aucorsa y también responsable de Inclusión y Movilidad, Bernardo Jordano, durante una visita a la parada de Carlos III, donde se ha instalado una plataforma que permite que las rampas de los autobuses lleguen correctamente hasta la acera. Esta actuación resulta especialmente necesaria en aquellos puntos donde las características del acerado o la presencia de elementos como contenedores impiden al autobús aproximarse suficientemente a la acera.

Esta actuación forma parte de un contrato específico para adaptar ocho paradas por un importe de 85.000 euros. Además de la de Carlos III, el contrato contempla actuaciones en puntos como Moreras, avenida de Granada, Ollerías, Bellavista, las dos paradas de Isla del Cantábrico y Periodista Eduardo Baro.

Actualmente, según ha explicado el responsable municipal, dos de estas actuaciones ya están terminadas y otras dos, las de Isla del Cantábrico, se encuentran en ejecución. El resto deberá completarse a lo largo de este año, con un horizonte aproximado de dos meses para la finalización de las ocho intervenciones.

Marquesina de Aucorsa / A. J. GONZÁLEZ

Plataformas para las rampas y pavimento podotáctil

La principal dificultad que se pretende resolver es que, aunque los autobuses están preparados para personas con movilidad reducida y disponen de piso bajo y rampas, estas no siempre pueden desplegarse de forma segura cuando la parada no está correctamente acondicionada. En esos casos, la rampa puede quedar sobre una superficie con una pendiente peligrosa tanto para el usuario como para el conductor.

Por ello, las nuevas plataformas permiten crear una superficie adecuada para que la rampa llegue directamente a la acera y pueda desplegarse con seguridad. En el caso de Carlos III, además, la presencia de contenedores dificultaba que el autobús pudiera aproximarse correctamente al acerado.

Las actuaciones incorporan también pavimento podotáctil, de color amarillo en las paradas de transporte público, diseñado para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual. Jordano ha destacado que este recurso no está destinado únicamente a personas ciegas, sino también a quienes conservan restos de visión, por lo que el contraste visual adquiere especial importancia.

El Ayuntamiento también está aprovechando otras obras de mejora de itinerarios accesibles para adaptar las paradas que se encuentran en su recorrido. Entre los ejemplos citados están las actuaciones en Escriba Lubna y Miralbaida.

A estas intervenciones se suman otras adaptaciones realizadas anteriormente, como la reubicación de paradas en Ronda de los Tejares para situarlas en posiciones menos peligrosas para las personas con discapacidad visual.

El Ayuntamiento cuenta además con un registro de más de 1.000 actuaciones relacionadas con la accesibilidad, que se actualiza de forma permanente a partir de las necesidades detectadas por asociaciones vecinales, colectivos de personas con discapacidad, particulares y otras delegaciones municipales.

Por otro lado, el Consistorio prevé alcanzar 200 paradas equipadas con códigos NaviLens tras el verano. Este sistema permite obtener información sobre las líneas y horarios del transporte mediante el teléfono móvil y facilita especialmente el uso del autobús a personas con discapacidad visual.

Bernardo Jordano ha avanzado además que las futuras reconfiguraciones de las líneas de autobús también obligarán a revisar las paradas y detectar nuevos puntos que necesiten adaptación.