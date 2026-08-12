El aeropuerto de Córdoba dispara un 72,5% sus pasajeros en julio y alcanza los 4.535 viajeros

El aeropuerto de Córdoba continúa ganando tráfico y firma uno de los mayores crecimientos porcentuales de Andalucía. Durante el mes de julio pasaron por sus instalaciones 4.535 pasajeros, lo que supone un incremento del 72,5% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de Aena difundidos este miércoles y recogidos por Europa Press.

El crecimiento también se refleja en la actividad aérea. El aeropuerto de Córdoba contabilizó 1.460 operaciones en julio, un 44% más en términos interanuales. Aunque su volumen de viajeros continúa muy por debajo del de los principales aeropuertos andaluces, las cifras muestran una notable evolución porcentual de la actividad en la terminal cordobesa.

En la actualidad, desde el aeropuerto de Córdoba operan las compañías aéreas Vueling Airlines y Binter Canarias.

Pasajeros bajan de un vuelo de Vueling en el aeropuerto de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Córdoba crece un 72,5% en pasajeros y un 44% en vuelos

Los datos sitúan a Córdoba como el aeropuerto andaluz con el mayor incremento porcentual de pasajeros entre los incluidos en las estadísticas facilitadas para julio. Sus 4.535 viajeros representan un aumento del 72,5%, por encima de las subidas registradas en Jerez de la Frontera, Almería, Sevilla o Málaga.

En número de operaciones, Córdoba alcanzó las 1.460, también con un fuerte crecimiento del 44%. Solo Málaga, Sevilla, Jerez, Granada y Almería registraron un mayor número absoluto de movimientos durante el mes.

La evolución cobra especial relevancia para una infraestructura que parte de cifras de tráfico mucho más reducidas que las de los grandes aeropuertos de la comunidad, por lo que el aumento porcentual debe interpretarse teniendo en cuenta esa diferencia de escala.

Los aeropuertos andaluces superan los 4,2 millones de viajeros

En el conjunto de Andalucía, los aeropuertos gestionaron 4.205.405 pasajeros durante julio, un 7,3% más que un año antes, además de registrar un total de 38.952 operaciones.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol volvió a liderar ampliamente el tráfico andaluz, con 3.046.818 pasajeros, un 6,3% más. Le siguió Sevilla, con 828.735 viajeros y un crecimiento del 8,9%.

Por detrás se situaron Jerez de la Frontera, con 123.018 pasajeros y una subida del 21,1%; Almería, con 114.067 viajeros y un incremento del 18,4%; y Granada, con 84.649 pasajeros, un 2,6% menos que en julio del año anterior. Córdoba cerró la relación de aeropuertos con sus 4.535 viajeros, aunque encabezó el crecimiento porcentual.

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En cuanto a las operaciones, Málaga registró 20.839 movimientos, un 5,2% más; Sevilla alcanzó 6.191 (+6%); Jerez, 5.880 (+9,9%); Granada, 2.739 (+14%); Almería, 1.569 (+1,3%); y Córdoba, 1.460 (+44%).