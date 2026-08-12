Fiestas y Tradiciones Populares
Catorce de las 21 solicitadas: este es el listado provisional de verbenas populares que subvencionará este año el Ayuntamiento de Córdoba
Las siete entidades excluidas tienen hasta el próximo 25 de agosto para subsanar los defectos detectados y presentar alegaciones
La Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público el listado provisional con las entidades admitidas y excluidas en la convocatoria de subvenciones de 2026 para verbenas populares. En total aparecen 21 solicitudes de las cuales 14 han sido admitidas provisionalmente y 7 excluidas, aunque estas últimas disponen hasta el 25 de agosto, inclusive, para subsanar los defectos detectados y presentar alegaciones.
De las 14 entidades admitidas, diez han planteado organizar sus verbenas en la vía pública y otras cuatro en recintos cerrados. Las celebraciones tendrán lugar hasta el próximo mes de octubre. Entre las verbenas admitidas figuran propuestas de hermandades, asociaciones vecinales y culturales y clubes que tendrán lugar en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la avenida Fray Albino, Santa Cruz, los Jardines Virgen del Rocío, Figueroa, la avenida del Gran Capitán, la plaza del Jazmín, Villarrubia o la parroquia de San Vicente Ferrer.
Algunas ubicaciones concentrarán más de una verbena, entre ellas, los Jardines Virgen del Rocío, que figuran como escenario de las verbenas promovidas por la Hermandad del Descendimiento y también por la Hermandad del Rocío de Córdoba. Los Jardines del Vial Norte, en la confluencia de Gran Capitán y avenida de América, acogerán las organizadas por la Quinta Angustia y Amigos del Gazpacho.
Este es el listado de entidades admitidas hasta el momento y las fechas aprobadas para la celebración de sus respectivas verbenas:
- 12 al 14 de junio: Asociación de Vecinos Miguel Hernández. Colegio Público La Paz, Villarrubia
- 18 y 19 de julio: Ntro. Padre Jesús Nazareno y Mª Stma. de los Dolores de Santa Cruz. c/ Montilla, barriada de Santa Cruz
- 14 al 16 de agosto: Club Figueroa. Sede Club Figueroa, plaza de la Marina Española, s/n
- 20 al 23 de agosto: Club de Matrimonios La Unión. Sede Club Matrimonios La Unión, c/ Bilbao nº 1
- 3 al 5 de septiembre: Asociación Incienso y Compás. Jardines entre Carril de los Toros y Vereda de Trassierra, c/ María la Judía (Parque del Porrillo de Rafael), c/ Policía Local Marisol Muñoz
- 10 al 12 de septiembre: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba. Jardines Virgen del Rocío
- 11 al 13 de septiembre: Asociación Músico Cultural “Sagrada Columna”. c/ Montilla, barriada de Santa Cruz
- 24 al 27 de septiembre: Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. Avda. Fray Albino, frente a la Calahorra
- 24 al 27 de septiembre: Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento y Ntra. Sra. del Buen Fin. Jardines Virgen del Rocío
- 24 al 27 de septiembre: Hermandad de la Quinta Angustia. Jardines del Vial, Avda. Gran Capitán con Avda. América
- 1 al 4 de octubre: Asociación Amigos del Gazpacho. Jardines del Vial, Avda. Gran Capitán con Avda. América
- 2 al 4 de octubre: Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas y Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas y María Santísima de la O. Plaza del Jazmín
- 2 al 4 de octubre: Hermandad de Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo. Parroquia San Vicente Ferrer, patio y salón interior
- 9 al 12 de octubre: Asociación Cultural y Vecinal Peña Cordobesa 'La Ventana'. Calle Utrera, pasaje sin nombre, entre Telefónica y calle Utrera
Siete entidades excluidas
La exclusión de las siete entidades es provisional y se deben fundamentalmente a la falta de determinados documentos. Las entidades afectadas son Asoc. COLFGA Córdoba, Asociación Cultural Los Quintos, Asociación Cultural Córdoba Rock, AVV Galea Vetus, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón, la Asociación de Vecinos San José Obrero y la Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Stma. Reina de Nuestra Alegría.
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