Catorce de las 21 solicitadas: este es el listado provisional de verbenas populares que subvencionará este año el Ayuntamiento de Córdoba

La Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público el listado provisional con las entidades admitidas y excluidas en la convocatoria de subvenciones de 2026 para verbenas populares. En total aparecen 21 solicitudes de las cuales 14 han sido admitidas provisionalmente y 7 excluidas, aunque estas últimas disponen hasta el 25 de agosto, inclusive, para subsanar los defectos detectados y presentar alegaciones.

De las 14 entidades admitidas, diez han planteado organizar sus verbenas en la vía pública y otras cuatro en recintos cerrados. Las celebraciones tendrán lugar hasta el próximo mes de octubre. Entre las verbenas admitidas figuran propuestas de hermandades, asociaciones vecinales y culturales y clubes que tendrán lugar en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la avenida Fray Albino, Santa Cruz, los Jardines Virgen del Rocío, Figueroa, la avenida del Gran Capitán, la plaza del Jazmín, Villarrubia o la parroquia de San Vicente Ferrer.

Algunas ubicaciones concentrarán más de una verbena, entre ellas, los Jardines Virgen del Rocío, que figuran como escenario de las verbenas promovidas por la Hermandad del Descendimiento y también por la Hermandad del Rocío de Córdoba. Los Jardines del Vial Norte, en la confluencia de Gran Capitán y avenida de América, acogerán las organizadas por la Quinta Angustia y Amigos del Gazpacho.

El Ayuntamiento admite 14 de las 21 solicitudes de subvención de verbenas populares en Córdoba. / Víctor Castro

Este es el listado de entidades admitidas hasta el momento y las fechas aprobadas para la celebración de sus respectivas verbenas:

12 al 14 de junio: Asociación de Vecinos Miguel Hernández. Colegio Público La Paz , Villarrubia

Asociación de Vecinos Miguel Hernández. , Villarrubia 18 y 19 de julio: Ntro. Padre Jesús Nazareno y Mª Stma. de los Dolores de Santa Cruz. c / Montilla, barriada de Santa Cruz

Ntro. Padre Jesús Nazareno y Mª Stma. de los Dolores de Santa Cruz. c barriada de Santa Cruz 14 al 16 de agosto: Club Figueroa. Sede Club Figueroa, plaza de la Marina Española, s/n

Club Figueroa. 20 al 23 de agosto: Club de Matrimonios La Unión. Sede Club Matrimonios La Unión, c/ Bilbao nº 1

Club de Matrimonios La Unión. 3 al 5 de septiembre: Asociación Incienso y Compás. Jardines entre Carril de los Toros y Vereda de Trassierr a, c/ María la Judía (Parque del Porrillo de Rafael), c/ Policía Local Marisol Muñoz

Asociación Incienso y Compás. a, c/ María la Judía (Parque del Porrillo de Rafael), c/ Policía Local Marisol Muñoz 10 al 12 de septiembre: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba. Jardines Virgen del Rocío

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba. 11 al 13 de septiembre: Asociación Músico Cultural “Sagrada Columna”. c/ Montilla, barriada de Santa Cruz

Asociación Músico Cultural “Sagrada Columna”. 24 al 27 de septiembre: Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. Avda. Fray Albino, frente a la Calahorra

Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. 24 al 27 de septiembre: Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento y Ntra. Sra. del Buen Fin. Jardines Virgen del Rocío

Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento y Ntra. Sra. del Buen Fin. 24 al 27 de septiembre: Hermandad de la Quinta Angustia. Jardines del Vial, Avda. Gran Capitán con Avda. América

Hermandad de la Quinta Angustia. 1 al 4 de octubre: Asociación Amigos del Gazpacho. Jardines del Vial, Avda. Gran Capitán con Avda. América

Asociación Amigos del Gazpacho. 2 al 4 de octubre: Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas y Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas y María Santísima de la O. Plaza del Jazmín

Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas y Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas y María Santísima de la O. 2 al 4 de octubre: Hermandad de Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo. Parroquia San Vicente Ferrer, patio y salón interior

Hermandad de Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo. 9 al 12 de octubre: Asociación Cultural y Vecinal Peña Cordobesa 'La Ventana'. Calle Utrera, pasaje sin nombre, entre Telefónica y calle Utrera

Siete entidades excluidas

La exclusión de las siete entidades es provisional y se deben fundamentalmente a la falta de determinados documentos. Las entidades afectadas son Asoc. COLFGA Córdoba, Asociación Cultural Los Quintos, Asociación Cultural Córdoba Rock, AVV Galea Vetus, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón, la Asociación de Vecinos San José Obrero y la Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Stma. Reina de Nuestra Alegría.