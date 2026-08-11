Numerosos cordobeses, muchos de ellos impulsados por las redes sociales, están acudiendo a ópticas y farmacias para hacerse, en las últimas horas previas, con unas gafas homologadas para el eclipse solar de mañana miércoles. De hecho, se están formando colas en muchos de estos establecimientos, lo que muestra el impacto social de este fenómeno astronómico. Es la noticia que abre el repaso vespertino de la jornada. Además, en lo más local, nos hacemos eco de la intención del Ayuntamiento de estudiar nuevas peatonalizaciones tras la realizada en La Viñuela. Mientras, en deportes, recogemos, con una galería de fotos y un vídeo, el baño de masas en que se ha convertido el entrenamiento a puerta abierta del Córdoba CF en El Arcángel. Los blanquiverdes debutan este domingo en Liga ante el Burgos.

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