La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las colas en ópticas y farmacias de numerosos cordobeses en busca de unas gafas para el eclipse solar; el estudio de nuevas peatonalizaciones tras la realizada en La Viñuela y el entrenamiento a puerta abierta del Córdoba CF en El Arcángel marcan el tono informativo
Numerosos cordobeses, muchos de ellos impulsados por las redes sociales, están acudiendo a ópticas y farmacias para hacerse, en las últimas horas previas, con unas gafas homologadas para el eclipse solar de mañana miércoles. De hecho, se están formando colas en muchos de estos establecimientos, lo que muestra el impacto social de este fenómeno astronómico. Es la noticia que abre el repaso vespertino de la jornada. Además, en lo más local, nos hacemos eco de la intención del Ayuntamiento de estudiar nuevas peatonalizaciones tras la realizada en La Viñuela. Mientras, en deportes, recogemos, con una galería de fotos y un vídeo, el baño de masas en que se ha convertido el entrenamiento a puerta abierta del Córdoba CF en El Arcángel. Los blanquiverdes debutan este domingo en Liga ante el Burgos.
- Colas en ópticas y farmacias en busca de gafas de sol para el eclipse: "Lo esperábamos, pero no a este nivel"
- El Ayuntamiento abre la puerta a nuevas peatonalizaciones en los barrios tras las obras de La Viñuela
- El Córdoba CF ya huele a Liga: último baño de masas y mucha intensidad antes de Burgos
Además, destacamos estas otras noticias:
Sucesos y tribunales
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
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