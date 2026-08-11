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La actualidad del martes 11 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El IBI urbano de Córdoba, que es el más bajo de las capitales andaluzas; el aumento de la demanda eléctrica por el calor y el comienzo de las obras para cerrar las fachadas de El Arcángel abren el quiosco digital

IBI urbano en España y en Córdoba.

IBI urbano en España y en Córdoba. / Miguel Ángel Castro

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Córdoba tiene el recibo del IBI urbano más bajo de todas las capitales andaluzas. En concreto, el importe medio que se abona en nuestra ciudad es de 275,8 euros, por los 345,5 euros de la media española y los 470,4 euros de Cádiz, que lidera el ranking autonómico. Es la noticia que abre una mañana con otros elementos informativos relevantes. Así, analizamos el aumento de la demanda eléctrica por las olas de calor. Además, analizamos el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel. Una obra que comienza tras más de 20 años de espera.  

Además, destacamos estas otras noticias:

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