Córdoba tiene el recibo del IBI urbano más bajo de todas las capitales andaluzas. En concreto, el importe medio que se abona en nuestra ciudad es de 275,8 euros, por los 345,5 euros de la media española y los 470,4 euros de Cádiz, que lidera el ranking autonómico. Es la noticia que abre una mañana con otros elementos informativos relevantes. Así, analizamos el aumento de la demanda eléctrica por las olas de calor. Además, analizamos el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel. Una obra que comienza tras más de 20 años de espera.

Además, destacamos estas otras noticias:

Incendios

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Internacional