La actualidad del martes 11 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El IBI urbano de Córdoba, que es el más bajo de las capitales andaluzas; el aumento de la demanda eléctrica por el calor y el comienzo de las obras para cerrar las fachadas de El Arcángel abren el quiosco digital
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Córdoba tiene el recibo del IBI urbano más bajo de todas las capitales andaluzas. En concreto, el importe medio que se abona en nuestra ciudad es de 275,8 euros, por los 345,5 euros de la media española y los 470,4 euros de Cádiz, que lidera el ranking autonómico. Es la noticia que abre una mañana con otros elementos informativos relevantes. Así, analizamos el aumento de la demanda eléctrica por las olas de calor. Además, analizamos el inicio de las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel. Una obra que comienza tras más de 20 años de espera.
- Córdoba es la capital andaluza que tiene el recibo del IBI urbano más bajo: este es el importe medio por vivienda
- Las olas de calor disparan la demanda eléctrica en Córdoba, aunque lejos aún del récord histórico de 2015
- Fin a una espera de más de 20 años: comienzan las obras de cerramiento de las fachadas de El Arcángel
Además, destacamos estas otras noticias:
Incendios
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- El Infoca extingue el incendio declarado en La Granjuela, que calcinó dos hectáreas
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Córdoba ciudad
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- San Lorenzo Mártir vuelve a las calles del barrio entre la música y el calor de los vecinos
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Provincia
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- Estas son las facturas medias del IBI urbano en los municipios de la provincia de Córdoba
Cultura
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Internacional
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