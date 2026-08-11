Estas son las facturas medias del IBI urbano en los municipios de la provincia de Córdoba

Aunque son dos términos municipales limítrofes ubicados en la Sierra de Córdoba, son los dos ayuntamientos que se sitúan en los extremos en cuanto al importe medio del recibo de IBI urbano. Villaviciosa es el municipio donde se paga menos. Hornachuelos es el municipio donde la media es más elevada.

La diferencia fundamental está en que en el término municipal del segundo de ellos se encuentran las instalaciones de El Cabril, por cuyo IBI la empresa titular abona una cifra elevada a las arcas melojas. Esta circunstancia hace que en Hornachuelos, pese a ser un pueblo pequeño, la media del recibo del IBI sea de 541,5 euros anuales. Por su parte, en Villaviciosa, sin este tipo de instalaciones o ninguna otra con envergadura suficiente para descompensar la media, la factura se queda en 104,8 euros, resultando ser la más baja de la provincia cordobesa. En el primer caso, el Ayuntamiento ingresa 1.794.677 euros en concepto de IBI tras expedir 3.314 recibos. En Villaviciosa el importe total recaudado es de 382.421, entre 3.648 recibos.

Lucena y Cabra, entre los recibos de IBI más caros de la provincia

Tras Hornachuelos, el municipio cordobés que tiene el importe medio de IBI urbano más alto es Lucena, con 336,6 euros al año, cuyos 36.578 recibos aportan al Consistorio un montante económico de 12.313.413 euros. Cabra, por su parte, recibe por este impuesto municipal un total de 5,6 millones de los 16.995 recibos que moviliza al año. Su importe medio es de 331,6 euros.

IBI urbano en España y en Córdoba. / Miguel Ángel Castro

Las localidades con menos importe medio

Entre los pueblos con una factura más baja por el Impuesto de Bienes Inmuebles, además de Villaviciosa, se sitúan Fuente Tójar, donde los vecinos abonan de media 121,4 euros, lo que le genera al Ayuntamiento un ingreso total de 77.179 euros en 637 recibos. Villanueva del Rey es el tercer municipio de la provincia con el IBI más bajo (123,8 euros anuales). El Consistorio recauda 169.908 euros de 1.364 facturas totales.

En el caso de la provincia de Córdoba, la cuantía media del recibo es de 267,93 euros, cifra que se sitúa por debajo de la cantidad que se da en la capital, que es de 275,8.