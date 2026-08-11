El programa Acceder atiende a 474 personas gitanas en Córdoba y facilita 115 contratos en lo que va de año

Un total de 474 personas han realizado en lo que va de año itinerarios del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano en Córdoba, una iniciativa orientada a favorecer la incorporación de la población gitana al mercado laboral. El programa ha propiciado hasta la fecha 115 contratos para 72 personas, con la colaboración de 60 empresas cordobesas y una tasa de inserción laboral del 20%.

Según los datos ofrecidos por la Fundación Secretariado Gitano, de las 474 personas participantes, 377 han realizado un itinerario de inserción sociolaboral por cuenta ajena y 97 uno de autoempleo y comercio ambulante. La gran mayoría son personas gitanas, jóvenes menores de 30 años y mujeres. Las contrataciones se concentran principalmente en los sectores servicios, hostelería y comercio, aunque también se han producido en los ámbitos tecnológico y logístico.

La formación para el empleo constituye otro de los pilares de Acceder. Durante 2026 se han puesto en marcha 33 acciones formativas, diez de ellas desarrolladas con empresas de la ciudad y con prácticas en entornos reales de trabajo, en las que se han formado un total de 89 personas.

26 años del programa Acceder en Córdoba

Acceder, el programa de formación y empleo de la Fundación Secretariado Gitano, cumple 26 años de trayectoria en Córdoba, promoviendo la incorporación de la población gitana al mercado laboral como vía para avanzar en su inclusión social. Durante este periodo, el programa ha atendido en Córdoba a más de 4.000 personas a través de itinerarios de inserción laboral. El 71% de las personas atendidas ha sido población gitana, el 56% mujeres y el 70% jóvenes menores de 30 años.

Curso de dependienta. / CÓRDOBA

A lo largo de estos 26 años, Acceder ha colaborado además con más de 1.100 empresas y ha contribuido a la firma de más de 4.400 contratos, alcanzando una tasa de inserción laboral acumulada del 32%. El programa también ha desarrollado más de 500 acciones formativas en competencias profesionales y digitales. De ellas, 200 han sido formaciones profesionales en empresas, en las que han participado 1.400 personas.

Formación, empleo y lucha contra la discriminación

El programa Acceder trata de dar una respuesta integral a la situación de alejamiento y exclusión del mercado laboral, especialmente del empleo por cuenta ajena, que ha vivido históricamente la población gitana. Su trabajo se centra en la cualificación profesional de personas gitanas en ocupaciones con alta demanda de contratación, el acercamiento de los servicios generalistas de formación y empleo a las personas gitanas desempleadas, la generación de iniciativas de empleo protegido y de apoyo a la creación de empresas y la generalización de políticas activas de empleo específicas para la población gitana.

Asimismo, desarrolla actuaciones de sensibilización frente a los prejuicios y las prácticas discriminatorias de las que son víctimas las personas gitanas, así como para mejorar progresivamente su imagen social.

Desde la Fundación Secretariado Gitano destacan que el programa contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas gitanas, generando oportunidades laborales, ofreciendo formación y facilitando el acceso al empleo. También persigue revalorizar el papel de la educación, el retorno educativo y la formación.

Acceder actúa además como catalizador de cambios para impulsar el avance de las mujeres gitanas mediante su incorporación al mercado laboral y como herramienta contra la discriminación y el antigitanismo, contribuyendo a derribar prejuicios y estereotipos negativos.

Acceder se desarrolla en el marco de los programas europeos FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza y FSE+ de Empleo Juvenil, mediante itinerarios integrados de inserción sociolaboral dirigidos a la población gitana. La colaboración local permite ejecutar estos fondos europeos en Córdoba. En 2026, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Área de Servicios Sociales, ha duplicado su aportación al proyecto hasta los 30.000 euros.

Esta colaboración quedó formalizada el pasado 30 de junio mediante la firma del convenio para el desarrollo del Proyecto: itinerarios integrados de inclusión socio-laboral para la población gitana (Acceder) 2026. Actuaciones dirigidas a la población gitana durante el ejercicio 2026 en el marco de los programas de inclusión social de la Unión Europea.