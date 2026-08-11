Once patrullas de Policía Local y cuatro de Protección Civil vigilarán la Sierra de Córdoba durante el eclipse solar

Córdoba se prepara para una de las tardes astronómicas más esperadas del verano (del año y podría decirse que del siglo) con un dispositivo especial para evitar que la concentración de personas en la Sierra derive en problemas de seguridad o riesgo de incendios. El Ayuntamiento de Córdoba desplegará este miércoles 12 de agosto once patrullas de Policía Local y cuatro dotaciones de Protección Civil en distintos puntos de la ciudad y de la Sierra donde se prevé una importante afluencia de público para contemplar el eclipse solar.

El operativo tendrá un doble objetivo, por un lado garantizar la seguridad y atender posibles incidencias, y por otra parte prevenir el riesgo de incendios en los espacios naturales. Para ello, las dotaciones de Protección Civil dispondrán además de un vehículo de primera intervención ante incendios.

Los equipos prestarán una atención especial a zonas en las que se espera una elevada concentración de personas, como el Parque Periurbano de Los Villares y el Mirador de las Niñas. La vigilancia se centrará también en el tráfico y el estacionamiento de vehículos dentro de las zonas forestales y en mantener presencia física en los principales puntos de reunión para responder ante una posible emergencia sanitaria o de otra índole.

Al dispositivo se sumará Sadeco, que instalará papeleras portátiles antes del eclipse y se coordinará posteriormente con Policía Local y Protección Civil para localizar lugares en los que una acumulación de residuos pueda suponer un peligro de incendio.

El Ayuntamiento insiste especialmente en evitar los vertidos de basura en terrenos forestales por el riesgo que pueden generar en un espacio especialmente sensible como la Sierra de Córdoba. También pide a quienes se desplacen a estos enclaves que extremen la precaución y sigan las indicaciones de los agentes.

En la provincia, cerca de 500 guardias civiles participarán en el dispositivo especial organizado con motivo del eclipse.

A qué hora será el eclipse solar en Córdoba

El eclipse comenzará en Córdoba capital y provincia alrededor de las 19.41 horas. La Luna irá cubriendo progresivamente el disco solar hasta alcanzar el máximo hacia las 20.36 horas.

En la capital, la ocultación rondará el 96%. La observación terminará prácticamente con la puesta de Sol, poco después de las 21.10 horas, aunque el eclipse continúe astronómicamente cuando el Sol ya se encuentre bajo el horizonte.

Los horarios pueden variar algunos segundos dependiendo del punto concreto. El visualizador del Instituto Geográfico Nacional (IGN) permite consultar los datos para cada ubicación, además de la elevación del Sol, el porcentaje de oscurecimiento y los posibles obstáculos del terreno.

Córdoba quedará fuera de la franja de totalidad, por lo que no podrán verse la corona solar ni el Sol completamente cubierto. Sí se apreciará una importante disminución de la luminosidad ambiental durante los momentos de mayor ocultación.

En la provincia habrá algunas diferencias. El eclipse será más intenso en el norte de Córdoba, donde la ocultación se acercará al 98%. En el centro y la Vega del Guadalquivir rondará el 96%, mientras que en la Campiña y la Subbética se situará aproximadamente entre el 94% y el 96%.

Dónde ver mejor el eclipse en Córdoba

La principal dificultad será la escasa altura del Sol. Durante el máximo estará a solo unos siete grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste, por lo que será fundamental encontrar un lugar con una vista completamente despejada hacia la puesta de Sol.

Edificios, árboles o incluso pequeñas elevaciones del terreno podrían impedir contemplar la fase más llamativa. Por este motivo, algunos miradores tradicionales no tienen necesariamente las mejores condiciones y los espacios abiertos de la Vega del Guadalquivir y la Campiña pueden ofrecer una visibilidad más favorable.

Entre los lugares señalados para la observación figuran la Vía Verde de la Campiña, los campos de Fuente Palmera y La Carlota, diferentes puntos de Los Pedroches y, en la capital, enclaves como Las Ermitas, siempre que exista un horizonte occidental despejado.

Ategua y Los Villares organizan actividades

El eclipse coincidirá además con el punto álgido de las Perseidas, una circunstancia que ha dado lugar a varias actividades en Córdoba.

El enclave arqueológico de Ategua acogerá una observación divulgativa organizada por la Asociación Amigos de Ategua dentro de una nueva edición de Las Lunas de Ategua. La actividad comenzará a las 19.30 horas y tendrá plazas limitadas y gratuitas, con inscripción previa a través de la web de la asociación.

También habrá actividad en el Parque Periurbano de Los Villares, que volverá a ser uno de los puntos de encuentro para contemplar las Perseidas. Coincidiendo con el eclipse, el parque y el Camping Los Villares Sierra de Córdoba-Kampaoh han organizado tres sesiones de senderismo nocturno y observación de estrellas.

Con una elevada afluencia prevista tanto en la Sierra como en otros espacios abiertos de la provincia, el Ayuntamiento pide especialmente prudencia en los desplazamientos y respeto a las indicaciones del dispositivo desplegado durante la tarde del eclipse.