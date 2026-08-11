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Abierta la licitación

Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba

La empresa vuelve a sacar a concurso el servicio motivado por el aumento del tráfico aéreo y se podrán presentar ofertas hasta el 14 de septiembre

Imagen de archivo del interior de la terminal del aeropuerto de Córdoba

Imagen de archivo del interior de la terminal del aeropuerto de Córdoba / Manuel Murillo

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha vuelto a sacar a concurso el servicio de control de fauna del aeropuerto de Córdoba debido al aumento de tráfico aéreo y de pasajeros, con un presupuesto de licitación de 48.426,24 euros sin IVA (58.595,75 con IVA). Las ofertas podrán presentarse hasta el 14 de septiembre. Hace dos años, se cerró la primera licitación que acabó adjudicándose a Gestión y Fauna. El contrato sale para un plazo de un año prorrogable para dos años más.

Según el pliego, en el primer semestre de 2026, el aeropuerto cordobés contabilizó 26.726 pasajeros, un 233,2% más que un año antes, mientras que registró 6.730 operaciones, un 6,8% menos. Solo en junio movió 4.500 viajeros (+120,9%) y realizó 1.287 operaciones (+36,9%), lo que liga el contrato a la consolidación de la actividad comercial y al fuerte crecimiento de viajeros.

El objetivo del contrato consiste en reducir el riesgo de impacto de aves con las aeronaves, conocer qué especies frecuentan el recinto, vigilar sus movimientos y evitar que se establezcan en zonas donde puedan interferir en las operaciones. Según la empresa, se podrán utilizar, según las necesidades del aeropuerto, medios sonoros, lumínicos e incluso aves rapaces.

Pasajeros salen desde el aeropuerto de Córdoba

Pasajeros salen desde el aeropuerto de Córdoba / Manuel Murillo

Fauna silvestre y doméstica

El documento menciona expresamente como fauna silvestre a aves, liebres, conejos, jabalíes y zorros, y añade también la "fauna doméstica o asilvestrada" a perros, gatos y otros animales de compañía. La empresa adjudicataria tendrá que localizarlos, identificarlos y, cuando sea necesario, "disuadirlos, expulsarlos o capturarlos". En las intervenciones urgentes, el propio pliego pone como ejemplos la presencia de aves de gran tamaño, perros o zorros en las zonas de seguridad. También prevé dentro del servicio la eventual la retirada de nidos y de panales de abejas o avispas. Y como detalle curioso, indica que se podrá movilizar fuera del horario ordinario al servicio ante situaciones extraordinarias como “explosiones de hormigas aladas”.

En el caso concreto de las aves, el servicio tendrá que vigilar grietas, aleros, tejados, chapas, huecos estructurales y otras zonas de nidificación del aeropuerto. Si se detectan especies que puedan constituir un riesgo, podrán adoptarse medidas para eliminar esos puntos de refugio o nidificación, aunque las actuaciones deberán realizarse fuera de la época reproductora y con las autorizaciones necesarias. Los animales domésticos que se encuentren en la zona deberán entregarse en el servicio municipal de control animal de Sadeco.

El servicio funcionará todos los días, incluidos domingos y festivos, durante seis horas diarias, pero de forma discontinua y adaptada a la programación del aeropuerto. La adjudicataria tendrá que estar disponible para atender avisos extraordinarios, vuelos fuera de programación, presencia de animales como perros o actuaciones nocturnas.

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