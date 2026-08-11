La Junta amplía el presupuesto y el plazo de solicitud de sus ayudas para autónomos: requisitos, fechas y cuantías

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha ampliado hasta los 11,67 millones de euros los fondos destinados al apoyo al inicio de la actividad de los trabajadores autónomos de la provincia de Córdoba. Se trata de un aumento de crédito de 2,2 millones de euros para el año 2026, lo que permitirá "extender esta cobertura a unas 540 personas trabajadoras por cuenta propia más". Además, el plazo para presentar las solicitudes se ha ampliado hasta el 30 de septiembre, según informa la Junta en una nota de prensa.

El Ejecutivo autonómico busca, con esta medida, "apoyar a quienes deciden emprender, facilitando recursos económicos en una de las etapas más delicadas de cualquier proyecto empresarial. La responsable del área, Marina Montes, ha destacado que el objetivo es "apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios" y ofrecerles un soporte "cuando más lo necesitan".

Más de 1.900 emprendedores apoyados por estas ayudas

Hasta la fecha, más de 1.900 autónomos cordobeses han podido emprender su idea de negocio gracias a esta convocatoria, que inicialmente contaba con un presupuesto de 9,4 millones de euros para 2025 y 2026, antes de la ampliación ahora anunciada, que responde a la "elevada demanda registrada".

Cuantía de las subvenciones

Los incentivos varían entre los 3.800 y los 5.500 euros para los nuevos autónomos acogidos a la cuota reducida de la Seguridad Social. Se promoverán especialmente los proyectos empresariales de "jóvenes, mujeres y quienes desarrollen su actividad en municipios de menos de 10.000 habitantes". Las cuantías "varían en función de la edad, el género y el tamaño del municipio".

Un hostelero sirve varios cafés, en imagen de archivo. / Europa Press

Requisitos para pedir la ayuda de los autónomos

Para acceder a estos incentivos "es necesario estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), acogerse a la cuota reducida de la Seguridad Social, disponer de un plan de viabilidad y desarrollar la actividad en Andalucía", explica la Junta en su nota de prensa. La solicitud debe presentarse "en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de alta como autónomo".

Además, "se ha establecido un plazo transitorio de dos meses para aquellas personas que se hayan dado de alta entre el 30 de septiembre de 2024 y el 11 de agosto de 2025, es decir, entre el cierre de la convocatoria anterior y la apertura de la nueva".

Dónde se presentan las solicitudes

Las solicitudes se presentan exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, mediante este enlace web. Estas ayudas están financiadas con fondos del programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), transferencias finalistas del Estado y fondos propios de la Junta de Andalucía.