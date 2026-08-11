Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 11 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
XXXVII Verbena
Federación de Peñas Cordobesas
Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026. Un elenco de artistas al cante, toque, palmas y baile se citan hoy en la Noche Flamenca. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Raíces en el Jardín
Viaje a Babia
Dentro del ciclo ‘Raíces en el Jardín’, tendrá lugar la representación Teatro Infantil: Viaje a Babia, por Uno Teatro.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
- Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario