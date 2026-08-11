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Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 11 de agosto de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

XXXVII Verbena

XXXVII Verbena / DIARIO CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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XXXVII Verbena

Federación de Peñas Cordobesas

Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026. Un elenco de artistas al cante, toque, palmas y baile se citan hoy en la Noche Flamenca. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Raíces en el Jardín

Viaje a Babia

Dentro del ciclo ‘Raíces en el Jardín’, tendrá lugar la representación Teatro Infantil: Viaje a Babia, por Uno Teatro.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.

Avda. de Linneo, s/n.

22.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 08.30 a 14.30 horas.

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