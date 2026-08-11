Dr. Antonio Cano, del Hospital Oftalmológico Arruzafa en Córdoba: "Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse"

¿Cómo podemos saber si unas gafas homologadas son realmente seguras? Esta es la pregunta que gran parte de la población no para de hacerse en las últimas horas. Teniendo en cuenta la recién retirada de varias de estas, no es de extrañar que se lo cuestionen. "Tengo el móvil abarrotado de preguntas de familiares, amigos y conocidos, todos planteando prácticamente lo mismo: si es seguro observar el eclipse incluso utilizando medidas de protección que, en principio, están homologadas", cuenta el doctor Antonio Cano, profesional de la Unidad de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía Refractiva del Hospital Arruzafa. Y, precisamente, aquí surge una de las principales dudas.

"Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse. Empieza a existir cierto miedo y hay algunos conceptos que convendría aclarar, pero lo cierto es que la gente está preguntando mucho", comenta el también profesor e investigador en la Universidad Loyola. Lo que es seguro es que se trata de un tema delicado, pues, en apariencia, todo el mundo parece tener mucha información al alcance de un clic. "Está bastante claro lo que no se debe hacer: no sirven las gafas de sol, independientemente de su categoría, ni siquiera las de categoría 4, y tampoco los remedios caseros, como las radiografías", dice, aunque quizá no esté del todo despejado lo que sí es preciso llevar a cabo para disfrutar de una observación del eclipse sin sobresaltos.

Antonio Cano, profesional de la Unidad de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía Refractiva del Hospital Arruzafa. / CÓRDOBA

"El problema es que cuando nos ponemos algo delante del ojo y miramos al Sol durante uno, dos o tres minutos, la sensación puede ser de total comodidad. No deslumbra y la persona no nota nada, pero eso no significa necesariamente que el ojo esté protegido frente a la radiación", aclara Cano. "Ni siquiera yo como oftalmólogo podría certificar que la gafa es perfecta simplemente mirándola".

Cuáles sí y cuáles no

No basta con mirar el certificado y confiar en que sea válido para asegurar la homologación de las gafas. Lo ideal para comprobarlo con seguridad sería llevar estos filtros a un laboratorio para medirlo. Según Antonio Cano, "tendríamos que ver qué longitudes de onda están filtrando. Por lo tanto, no es posible. De hecho amigos, familiares me dicen y me mandan capturas: 'oye la he comprado en tal sitio, ¿me aseguras que está bien?'. No lo sé. No puedo saberlo".

Por lo tanto, y en primer lugar, tendrían que ser centros ópticos que distribuyan gafas y filtros de zonas de fabricación que tengan marcado CE, y cuenten con todos los criterios de seguridad. "Pero siempre que utilizamos este tipo de cosas estamos asumiendo que es cierto lo que nos están vendiendo", mantiene Cano.

De hecho, ya son varias las gafas que se han retirado y que, teóricamente, estaban homologadas. Según el doctor, esto introduce inevitablemente otra preocupación, "que pensemos que el producto es seguro y exista algún problema de fabricación o con el filtro. Ese es quizá el punto más delicado y por eso creo que hay que extremar la precaución".

A. J. González

Natalia Hidalgo, óptica en Soloptical de Gran Capitán asegura que esta es una noticia de la que no se había enterado hasta bien entrada la mañana del martes. "Me lo ha comentado una compañera. No sé exactamente a qué empresa habrá afectado, pero nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema". Hidalgo insiste en que en la varillas de sus gafas viene todo indicado, y que lo más importante es que el cristal de las lentes no esté dañado. "Si por cualquier motivo alguna persona le detecta un arañazo o una fisura, que no se preocupe, que se pase por aquí y se la cambiamos por otra, porque eso es lo más importante", concluye.

Colas para adquirir las gafas homologadas del eclipse / A. J. González

Para el doctor Cano, lo primordial, no obstante, sería "evitar todo aquello que sabemos que no es útil: nada de gafas de sol ni de remedios caseros, por sofisticados que puedan parecer. Es necesario utilizar gafas homologadas, con la norma ISO 12312-2, y llevarlas puestas en todo momento mientras se observa el eclipse". Sin olvidar que, ante todo, el mensaje fundamental es de prudencia y, por supuesto, siempre utilizando gafas homologadas.