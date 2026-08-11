El 'coworking' municipal de Córdoba estrena puestos itinerantes y amplía la estancia gratuita

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), continúa fortaleciendo el tejido emprendedor de la ciudad a través del desarrollo de los Espacios W (coworking), integrados en la Red de Viveros de Empresas. Ubicados en el edificio municipal Baobab II del Polígono Tecnocórdoba, estos entornos compartidos sin coste ofrecen un espacio colaborativo orientado a impulsar y validar proyectos de impacto social, tecnológico, innovador y digital en el municipio.

Para responder a la evolución real de la actividad profesional, el Imdeec ha renovado el funcionamiento de estos espacios compartidos introduciendo importantes novedades. La principal mejora es que el tiempo de estancia gratuita se duplica, pasando de tres a seis meses iniciales, prorrogables por otros seis meses hasta completar un año de alojamiento gratuito previa solicitud y justificación de avances en la actividad.

La gran novedad organizativa radica en la combinación de puestos de trabajo fijos con nuevas plazas de uso itinerante o rotativo. Mientras que los puestos fijos garantizan la continuidad diaria de una comunidad permanente que da estabilidad al centro, la modalidad itinerante permite utilizar el espacio de forma flexible a quienes necesitan acudir de manera puntual para reuniones, picos de trabajo o fases concretas del proyecto. Este sistema optimiza el aprovechamiento de los recursos públicos y dinamiza el intercambio constante de conocimientos. Todas estas ventajas se extienden de forma automática a los profesionales que ya contaban con contrato en vigor.

En este entorno de trabajo compartido, la creatividad y la experimentación colectiva facilitan que las personas emprendedoras intercambien experiencias y generen sinergias laborales. Las instalaciones cuentan con equipamiento completo, mobiliario y conectividad desde el primer día para reducir al mínimo los costes operativos iniciales.

Sobre estos, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que “representan una apuesta decidida por la economía colaborativa y de proximidad en Córdoba. Queremos que los emprendedores no solo encuentren un puesto de trabajo gratuito, sino una auténtica comunidad donde conectarse, colaborar y hacer crecer sus ideas. Con el nuevo modelo mixto implementado este año, combinamos la estabilidad de los puestos fijos con la flexibilidad de las plazas itinerantes, respondiendo mejor a la diversidad del tejido profesional de nuestra ciudad."

Acogen a 20 proyectos desde junio de 2025

Desde junio de 2025, un total de 20 proyectos empresariales y 27 personas (56% hombres y 44% mujeres) se han beneficiado de las instalaciones de Coworking en Baobab II. Actualmente, la mitad de los proyectos continúa desarrollando su actividad dentro del centro, mientras que la otra mitad ya ha completado su fase de estancia. La práctica totalidad de las iniciativas nacidas o acogidas en este entorno permanece activa en el mercado.

En cuanto al perfil jurídico, destaca el arraigo del emprendimiento individual, donde un 60% opera dado de alta como Empresario Individual y un 20% bajo la fórmula de Sociedad Limitada. El 20% restante corresponde a proyectos que iniciaron su estancia en fase previa de maduración antes de formalizarse legalmente, demostrando el papel del centro en la gestación del proyecto desde sus inicios.

El programa alberga una comunidad altamente heterogénea que conecta la inteligencia artificial y la analítica de datos con disciplinas como la biotecnología aplicada a la sostenibilidad, la joyería, el arte, la moda on line o el trabajo social corporativo. Asimismo, conviven iniciativas de consultoría estratégica, servicios de catering gourmet, asesoría energética, orientación laboral y servicios de atención comunitaria.

Además de la cesión del puesto de trabajo, las personas participantes acceden de forma gratuita a mentorías individuales con expertos, talleres formativos, jornadas de networking con inversores y actividades grupales para acelerar la consolidación de sus negocios.