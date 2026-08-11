San Rafael de la Albaida reclama más árboles y zonas de sombra ante el déficit de cobertura verde

La Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba un plan específico de arbolado y sombra para la barriada ante la escasa cobertura verde existente. La entidad considera que esta carencia se ha hecho aún más evidente después de las últimas actuaciones urbanísticas desarrolladas en las calles Manifestación y Consejo de Distrito.

La asociación sustenta su petición en los datos del Plan Director del Arbolado Urbano de Córdoba, que sitúa a Poniente Norte, distrito al que pertenece San Rafael de la Albaida, como el de menor cobertura arbórea de la ciudad, con un 10,67%, frente al 17,72% de media.

El diagnóstico municipal recoge además problemas relacionados con el diseño de las plantaciones, la compactación de los suelos, la gestión de los alcorques y el desarrollo del arbolado, así como la necesidad de modificar el modelo para mejorar su capacidad ambiental.

“Nuestro barrio necesita árboles. No hablamos solamente de que las calles sean más bonitas, sino de algo tan básico como poder caminar, sentarse o jugar en la calle sin estar permanentemente expuestos al sol”, señala el presidente de la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida, Antonio Campuzano.

Un diagnóstico calle a calle

Entre las medidas planteadas por la asociación figura la realización de un diagnóstico calle a calle para localizar lugares susceptibles de recibir nuevos árboles, alcorques vacíos o recuperables y puntos especialmente expuestos al calor.

Los vecinos también solicitan que las futuras obras municipales incorporen desde su fase de proyecto soluciones específicas para proporcionar sombra. En aquellos lugares en los que los servicios subterráneos impidan realizar plantaciones convencionales, proponen estudiar alternativas técnicas que permitan incrementar el arbolado.

Campuzano considera que las actuaciones municipales deberían contribuir a reducir las diferencias existentes entre barrios. “Si el Ayuntamiento tiene un Plan Director que reconoce que Poniente Norte es el distrito con menos cobertura arbórea, lo lógico es que las inversiones y las obras sirvan para corregir ese déficit”, sostiene.

La asociación reclama igualmente que los árboles que tengan que ser eliminados como consecuencia de una obra sean repuestos en el propio barrio siempre que resulte técnicamente posible. Cuando no puedan volver a plantarse en el mismo emplazamiento, pide una compensación dentro de San Rafael de la Albaida.

“Si se pierde un árbol, el barrio no puede quedarse simplemente con un hueco vacío. Hay que garantizar que el resultado final de las obras suponga más sombra y más verde, no menos”, defiende el representante vecinal.

Espacios de estancia y seguimiento del arbolado

Otra de las propuestas pasa por habilitar pequeños espacios de sombra y estancia con árboles, vegetación y bancos, especialmente en aquellos lugares en los que no sea posible desarrollar zonas ajardinadas de mayores dimensiones.

La asociación considera además que deben priorizarse especies capaces de proporcionar una mayor sombra y garantizar que los ejemplares dispongan del espacio suficiente para desarrollar tanto sus raíces como sus copas.

A estas medidas suma la petición de crear un sistema público de seguimiento que permita conocer cuántos árboles se plantan en la barriada, cuántos sobreviven y cómo evoluciona la cobertura arbórea.

“No queremos que el arbolado se mida únicamente por el número de árboles que se plantan, sino por la sombra que realmente generan y por la calidad de vida que proporcionan a los vecinos”, señala Campuzano.

Finalmente, la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida ha solicitado una reunión con las delegaciones municipales responsables de arbolado, Infraestructuras y Participación Ciudadana para abordar las necesidades de la barriada y alcanzar un compromiso concreto de actuación.

“El Plan Director dice que Poniente Norte es el distrito que peor está. Nosotros lo vemos todos los días. Lo que pedimos es que el Ayuntamiento venga al barrio, compruebe las carencias y actúe”, concluye Campuzano.