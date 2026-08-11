La previsión de la Aemet despeja el cielo de Córdoba para el eclipse solar: sin nubes y con aviso naranja por calor extremo

A poco más de 24 horas de que Córdoba asista a uno de los fenómenos astronómicos del siglo –el primero de los tres eclipses ibéricos-, la previsión Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que los cielos permanecerán despejados en gran parte de la provincia y de Andalucía en la tarde del 12 de agosto durante el eclipse solar, que en Córdoba será parcial con el 96% del disco solar cubierto por la Luna.

La meteoróloga superior en Andalucía occidental de la Aemet, Ana Montoro, en declaraciones a Europa Press, ha confirmado que según la previsión actual, para el miércoles se espera una situación de estabilidad y cielos despejados en buena parte del territorio andaluz, con unas condiciones que, en principio, favorecerán la visibilidad del fenómeno. Las principales excepciones se localizarán en el norte de las provincias de Granada y Almería, así como en la costa de Málaga y Granada y en el litoral oriental de Cádiz, donde podría aparecer nubosidad de carácter puntual.

Eclipse solar total. / M. A. Castro

La nubosidad en Córdoba el 12 de agosto

La previsión diaria que ofrece la Aemet sobre la jornada del eclipse desde el pasado viernes, se indica que se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán. Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, donde también penetrará nubosidad alta proveniente de África.

En el resto del país, incluida la provincia de Córdoba, predominarán los cielos despejados, si bien el mapa con la proyección de nubosidad a la hora del eclipse –que comenzará alrededor de las 19.41 horas hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas-, apunta a la presencia de nubes altas en el entorno de la capital, aunque estas no impedirían la observación.

Toda la provincia en aviso por altas temperaturas

Otro factor a tener en cuenta para la jornada del eclipse solar estará marcada por un calor sofocante, con aviso naranja en la Campiña cordobesa, y amarillo en Sierra y Pedroches, y en la Subbética.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 42º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 39º.

Como dato orientativo, la proyección por horas de la Aemet, establece que a las 19.00 horas, la máxima en la capital será de 40 grados, y de 39 °C a partir de las 20.00 horas.

Mapa de nubosidad de la Aemet para el 12 de agosto / CÓRDOBA

Riesgo extremo de incendios en Córdoba

Durante el 12 de agosto se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance los niveles Muy Alto o Extremo en gran parte de la Península y Baleares, según la Aemet.

En el caso de la provincia, el nivel se mantendrá en muy alto en la mayor parte del territorio, elevándose a extremo en gran parte de Sierra y Pedroches, y en algunos puntos de la Subbética.

Las autoridades han elevado una petición de precaución extrema a quienes acudan a observar el eclipse a parajes naturales o con elevada presencia de masa vegetal o forestal. En estos puntos no debe prenderse fuego y deben recogerse todos los desperdicios generados durante la observación.