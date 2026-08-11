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Golpe a una plantación ‘indoor’ en Córdoba: 600 plantas de marihuana, una escopeta recortada y tres detenidos

La Guardia Civil ha desmantelado dos instalaciones destinadas al cultivo intensivo de cannabis en el interior de un inmueble

La Guardia Civil desmantela una plantación ‘indoor’ de marihuana y detiene a tres personas en Córdoba

La Guardia Civil desmantela una plantación ‘indoor’ de marihuana y detiene a tres personas en Córdoba

Diario CÓRDOBA

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María Roso

La Guardia Civil ha desmantelado en Córdoba una plantación ‘indoor’ de marihuana con aproximadamente 600 plantas de cannabis y ha detenido a tres personas en el marco de la operación denominada ‘Califa-Doja’. En el registro del inmueble, los agentes también intervinieron un arma de fuego aparentemente modificada y munición y detectaron una conexión fraudulenta a la red eléctrica.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que obtuvo indicios sobre la posible existencia de una instalación dedicada al cultivo intensivo de marihuana en el interior de un inmueble.

Tras conseguir la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro. En su interior localizaron dos plantaciones 'indoor', en las que intervinieron unas 600 plantas de cannabis, además de diferentes útiles y efectos empleados para mantener el cultivo.

La Guardia Civil con uno de los detenidos en la operación

La Guardia Civil con uno de los detenidos en la operación / CÓRDOBA

Uno de los detenidos vivía junto a las plantaciones

Durante el operativo, la Guardia Civil encontró en las instalaciones a una persona que, presuntamente, se encargaba de la vigilancia y custodia permanente de las plantaciones.

Según ha informado el instituto armado, esta persona permanecía habitualmente en unas dependencias del propio inmueble que presentaban condiciones precarias de habitabilidad e higiene.

El registro permitió además localizar un arma de fuego que, según la información facilitada por la Guardia Civil, estaba aparentemente modificada y se correspondería con una escopeta de cañones recortados. Los agentes también se incautaron de munición asociada. Tanto el arma como la munición están siendo sometidas a las correspondientes comprobaciones para determinar sus características y trazabilidad.

Instalaciones de la plantación 'indoor' de marihuana

Instalaciones de la plantación 'indoor' de marihuana / CÓRDOBA

Una conexión ilegal a la red eléctrica

La investigación también permitió descubrir una conexión fraudulenta a la red eléctrica que habría sido utilizada para abastecer el elevado consumo energético necesario para mantener las dos instalaciones de cultivo.

La Guardia Civil advierte de que esta manipulación, además del perjuicio económico que supone, genera un riesgo de electrocución e incendio para las personas que pudieran encontrarse en el inmueble.

Noticias relacionadas y más

Como resultado de la operación han sido detenidas tres personas, investigadas por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

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