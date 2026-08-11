Política
Hacemos Córdoba exige al alcalde una partida específica para el patrimonio en el presupuesto de 2027
El grupo municipal menciona el Templo Romano, la muralla de la calle Adarve y la Ermita de la Aurora como espacios que requieren intervención urgente
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que incluya en el presupuesto municipal de 2027 una partida específica destinada a la “restauración, mantenimiento y puesta en valor” del patrimonio histórico de Córdoba, así como un cronograma de actuaciones que permita “recuperar” los espacios patrimoniales que actualmente presentan “deficiencias”.
La coalición considera que el patrimonio es "una de las principales señas de identidad" de Córdoba y recuerda que, además de su valor histórico y cultural, constituye un motor de desarrollo económico y social para la ciudad. Por ello, reclama una “planificación estable” que garantice su conservación y evite el deterioro de espacios emblemáticos.
Desde Hacemos Córdoba denuncian que durante este mandato el gobierno municipal no ha impulsado una estrategia global de protección del patrimonio y señalan que existen enclaves que continúan esperando actuaciones. "La ciudad necesita una política patrimonial que vaya más allá de anuncios y que cuente con inversión, mantenimiento y planificación", apuntan.
El grupo municipal pone como ejemplo “la situación del Templo Romano, cuya imagen continúa afectada por la presencia de vegetación espontánea, la muralla de la calle Adarve, donde reclama una intervención ante el deterioro existente, o la Ermita de la Aurora, que permanece cerrada sin que los vecinos y vecinas puedan recuperar el uso cultural y social que tenía este espacio”.
Asimismo, Hacemos Córdoba recuerda la “situación de la Ruta de los Molinos, que continúa sin ofrecerse como recurso cultural y patrimonial para la ciudadanía y visitantes, los mausoleos romanos, cuya gestión no ha supuesto hasta ahora la puesta en marcha de nuevas iniciativas, o el yacimiento de Cercadilla, para el que ya reclamó un plan integral”.
"El patrimonio de Córdoba no puede estar al margen de la acción del Ayuntamiento. Cuidarlo significa proteger nuestra historia, pero también apostar por una actividad económica vinculada a la cultura y al turismo", señalan desde el grupo municipal.
Hacemos Córdoba considera que la imagen que proyectan algunos espacios patrimoniales "no se corresponde con la importancia de la ciudad" y reclama que el próximo presupuesto municipal incorpore recursos suficientes para actuar en estos enclaves y garantizar posteriormente su mantenimiento."Quienes viven en Córdoba y quienes nos visitan merecen encontrar un patrimonio cuidado, protegido y puesto en valor. Córdoba no puede permitirse que sus principales señas de identidad permanezcan sin la atención que necesitan", concluyen desde Hacemos Córdoba.
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