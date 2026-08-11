Córdoba es la capital andaluza que tiene el recibo del IBI urbano más bajo

El recibo medio que pagan los vecinos de la ciudad de Córdoba por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de urbana es el más barato de todas las capitales de Andalucía. Según los datos del Catastro, el importe medio de un recibo en la capital cordobesa es de 275,8 euros, una media que se queda muy por debajo de la española, que es de 346,4, y también es bastante inferior a lo que se paga en Andalucía (332). Si entramos en la comparativa con las demás capitales andaluzas, se puede comprobar que salvo en Córdoba y Sevilla (281,5 euros) en todas las demás capitales el citado recibo medio supera los 300 euros. Así, en Jaén el importe es de 308,9 euros al año. Le sigue Granada, con 329,5, cantidad casi similar a la de Málaga, donde cuesta 329,9 euros y tras la que se coloca Huelva, donde hay que pagar 336 euros. Las dos capitales más caras son Almería, con 363,1 euros de media, y Cádiz, donde el recibo asciende a 470,4.

La factura que se paga en Córdoba es, incluso, más baja que la resultante del cálculo del año pasado, cuando el importe estimado era de una media de 283,5 euros anuales por inmueble. El motivo de este descenso es, sobre todo, que el Ayuntamiento de Córdoba redujo un 2% el año pasado los impuestos municipales, manteniéndolos sin incremento en el presente. En el último ejercicio completo el Ayuntamiento de Córdoba recaudó un total de 71.591.095 euros de cuota líquida del IBI urbano, que es ya el importe final que se cobra una vez aplicadas las bonificaciones, reducciones y exenciones fijadas en las ordenanzas municipales. En total, en el año 2025 se expidieron en la ciudad de Córdoba 259.542 recibos del IBI de urbana.

IBI urbano en España y en Córdoba. / Miguel Ángel Castro

Córdoba es la tercera capital que más recibos de IBI de urbana tiene en Andalucía

Por número de recibos, la ciudad que tiene más volumen de actividad en Andalucía es Sevilla, con 591.846, lo que genera a las arcas municipales hispalenses un montante de 166.605.689 euros. La segunda capital andaluza por número de recibos expedidos es Málaga, con 407.787, lo que supone una recaudación de 134.541.395 euros. Por número de facturas, Córdoba ocupa el tercer lugar. Detrás se sitúa Almería, con 240.308 recibos, que generan 75.403.328 euros; Huelva, con 110.669 recibos y 37.190.656 euros de recaudación; Jaén, con 104.155 facturas y 32.176.202 euros, siendo Cádiz la que menos recibos emite, 97.032, pero por un importe de 24.980.786 euros. Por su parte, las ciudades donde más se paga son Barcelona, con 674,1 euros al año, y Madrid, que alcanza los 633,9. Detrás se sitúan Gerona (488,8), Tarragona (488,7) y Lérida (453,4). Entre ellas se coloca Cádiz, con los 470,4 ya citados. Por abajo, las capitales más baratas son Palencia (187,6), Ceuta (209,1), Orense (209,9), Teruel (227,9) y Melilla (244,7).

En el caso de Córdoba, el gravamen sobre el valor catastral del recinto es del 0,51840, el segundo más bajo de Andalucía, solo por detrás de Málaga

Para fijar la cuantía que hay que pagar por cada inmueble, los plenos municipales aprueban un porcentaje que se aplica sobre el valor catastral del citado recinto. En el caso de Córdoba este gravamen es del 0,51840. En este caso, este porcentaje es el segundo más bajo de la comunidad autónoma. Solo Málaga, con el 0,45100, lo tiene más bajo.