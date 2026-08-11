Córdoba entra este martes en otro episodio de calor extremo y Aemet pone fecha al cambio: llegará el domingo

Apenas 24 horas ha durado la tregua térmica con la que Córdoba inauguraba la semana y la provincia entra este martes en un nuevo episodio de calor extremo que aún no ha sido calificado como ola de calor, pero que dejará cuatro días con las temperaturas por encima de los 40 grados con un pico de 43 grados previsto para el viernes 14 de agosto.

La buena noticia es que el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que el final de semana, concretamente el domingo 16 de agosto, llegará un alivio térmico real con una caída de las máximas que no superarán los 36 grados.

Para este martes 11 de agosto, la previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde. La Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, desde las 13.00 a las 20.59 horas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 39º, en Lucena entre 20º y 37º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 37º.

El miércoles del eclipse en aviso naranja

Más calor para el miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar, en una jornada en la que la Aemet ha elevado a naranja el aviso por altas temperaturas en la Campiña cordobesa y activa el aviso amarillo en Sierra y Pedroches, y Subbética.

Será una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a suroeste por la tarde, ocasionalmente moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 42º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 39º.

Avisos por altas temperaturas de la Aemet para el 12 de agosto / CÓRDOBA

El viernes, el pico: 43 grados

Para el jueves se mantiene un escenario similar y será el viernes 14 de agosto cuando se alcance el pico de este nuevo episodio de calor extremo, el quinto del verano. Para esa jornada, Aemet fija para Córdoba una máxima de 43 grados, acompañada además de una mínima de 23 grados, por lo que al calor sofocante del día hay que sumar valores de noche tropical que dificultarán el sueño.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El alivio llegará el fin de semana

A partir de ahí comenzará el descenso térmico. El sábado la máxima prevista retrocede hasta los 39 grados, cuatro menos que el viernes, aunque seguirá siendo una jornada plenamente veraniega y de calor intenso.

La gran novedad de la previsión llegará el domingo 16 de agosto. Aemet rebaja entonces la máxima hasta los 36 grados, siete menos que el pico previsto para el viernes y tres por debajo de la jornada del sábado.

La caída de las temperaturas afectará a toda la provincia con máximas de 33 °C en Pozoblanco y Lucena, y de 32 °C en Priego de Córdoba.